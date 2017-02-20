В Белоруссии тысячи людей вышли на «Марши нетунеядцев». Что там происходит?

С 17 по 19 февраля в крупных городах Белоруссии прошли несанкционированные марши и акции, на которых граждане выступали против «налога на тунеядство» — так здесь называют декрет президента Александра Лукашенко «О предупреждении социального иждивенчества». 20 февраля истек срок оплаты налогового сбора для тех, кто отработал за год менее шести месяцев, — таких в Белоруссии оказалось около 470 тысяч человек, это 8,5 процента трудоспособного населения страны. «Медуза» рассказывает о том, что за декрет издал Лукашенко и к каким последствиям это привело.

Декрет «О предупреждении социального иждивенчества» Александр Лукашенко подписал в апреле 2015 года. Документ вступил в силу с момента подписания, он был принят «в целях стимулирования трудоспособных граждан к трудовой деятельности». Согласно декрету, граждане Белоруссии, которые не участвуют в «финансировании государственных расходов» (то есть официально не работают и не платят налоги) или не работают более шести месяцев в год, обязуются платить сбор в размере 20 базовых величин (это абстрактный экономический показатель; в Белоруссии он используется так же, как МРОТ в России — прим. «Медузы») — это около 360 белорусских рублей (или 11 тысяч российских рублей). От уплаты «налога на тунеядство», как прозвали его сами белорусы, освобождаются инвалиды, пенсионеры, а также те, кто находился на территории страны менее 183 дней.

Неуплата или неполная уплата по декрету влечет за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. В феврале 2017 года истек срок уплаты «налога на тунеядство», начисленного за 2015 год, — соответствующие извещения от налоговой инспекции получили около 470 тысяч белорусов (по данным Национального статистического комитета Белоруссии, трудоспособного населения в стране — почти 5,5 миллиона человек; таким образом, уведомление получили 8,5 процента трудоспособных граждан).

Накануне истечения срока уплаты на улицы белорусских городов стали выходить люди с требованием отменить декрет. В Минске в «Марше рассерженных белорусов» 17 февраля приняли участие более двух тысяч человек; они скандировали «Жыве Беларусь!», несли патриотическую — красно-белую — символику и растяжку «Баста!». Участники акции жгли извещения от налоговой инспекции. Перед участниками акции выступили оппозиционные политики — бывшие кандидаты в президенты Белоруссии Николай Статкевич и Владимир Некляев (оба обвинялись в «организации массовых беспорядков» в 2010 году). 19 февраля на улицу вышли жители Бреста — около ста человек, Витебска — 200–250 человек, Гомеля — около двух тысяч, Гродно — около ста человек и Могилева — около 400. Все акции прошли без провокаций и задержаний.

Многие из демонстрантов митинговали первый раз в жизни. По словам бывшего кандидата в президенты Белоруссии Татьяны Короткевич, на улицы белорусских городов вышли те, «кто раньше и представить себе не мог, что окажется на главной площади своего города и встретит там себе подобных». «До того как люди получили „письма счастья“ — уведомления о том, что они должны заплатить этот налог, — они не понимали, что этот декрет работает», — заявила «Медузе» Короткевич. Она также рассказала, что встречалась с главой администрации президента Белоруссии Натальей Качановой и передала ей слова возмущенных граждан, однако Качанова ответила, что поддерживает закон, который, по ее мнению, должен обеспечить бюджет средствами для социальной сферы: образования и медицины.

«Марш рассерженных белорусов» в Минске, 17 февраля 2017 года Фото: Сергей Гапон / AFP / Scanpix / LETA

Декрет президента начинает действовать в неудачное время, признает депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии, заместитель председателя комиссии по бюджету и финансам Валерий Бороденя. По его словам, на момент подписания документа в 2015 году экономика страны находилась на подъеме. «Десятки тысяч белорусов работали в Российской Федерации, тогда и экономика России чувствовала себя гораздо лучше. На нашей бирже труда количество вакансий превышало количество рабочих рук», — говорит Бороденя. Однако в последнее время из-за падения российского рубля десятки тысяч белорусских гастарбайтеров вернулись домой.

«У нас в Белоруссии, да и на всем постсоветском пространстве, в массовом сознании укрепилась такая идея: обманул или украл у государства — значит, молодец, не заплатил налоги — два раза молодец», — так объяснил Бороденя «Медузе» необходимость президентского декрета. Он, правда, признал, что большое количество разосланных уведомлений связано с тем, что «мы придумали достаточно сложное администрирование». Бороденя сказал, что от сбора будут освобождены, например, граждане, работающие на территории РФ, или те, кто занят сельским хозяйством.

О массовых протестах рассказали в своих итоговых программах два государственных белорусских телеканала. В сюжете ОНТ упомянули акции в Минске и Гомеле. Журналист с сожалением отмечал, что среди его соотечественников до сих пор остались те, кто не до конца разобрался в декрете президента, это непонимание и является причиной «неприятия и даже протеста». На телеканале «Беларусь 1» рассказали только о марше в Минске. Ведущая заметила, что протестующим «хорошо маршировать по отремонтированным дорогам, оплаченным за счет программистов и строителей». Она также продемонстрировала в эфире стодолларовую купюру и процитировала изображенного на ней Бенджамина Франклина: «Неизбежны только смерть и налоги» и призвала белорусов: «Хочешь жить в развитой стране — делись с государством».

Официальные власти Белоруссии акции протеста не комментировали. Президент Александр Лукашенко отправился с частным визитом в Сочи. Оппозиция готовится 15 марта — в День конституции страны — вновь провести «Марши нетунеядцев» в разных городах.