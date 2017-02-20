Белорусская оппозиция назначила дату новой акции против закона о тунеядцах
Белорусская оппозиция объявила 15 марта, День Конституции республики, общенациональным днем протеста против «закона о тунеядцах».
Незарегистрированная партия «Белорусская христианская демократия», являющаяся одним из организаторов кампании «Мы не тунеядцы», заявила, что уже подала заявку на проведение марша в Минске в День Конституции.
«Марши нетунеядцев», говорится в заявлении, пройдут в День Конституции и в других регионах Белоруссии.
Организаторы акции заявляют своей целью отмену так называемого декрета номер 3, обязывающего неработающих граждан Белоруссии платить «налог на тунеядство».
В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (360 белорусский рублей, около 11 тысяч российских рублей).
Извещения о начислении налога были направлены примерно 470 тысячам граждан. Заплатили, по данным министерства по налогам и сборам Белоруссии, 44,5 тысячи человек.
Срок уплаты «налога на тунеядство», начисленного за 2015 года, истекает 20 февраля. Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам.
17 февраля в Минске и других города Белоруссии прошли массовые акции протеста, участники которых требовали отменить «налог на тунеядство». В столице Белоруссии марш стал крупнейшей по числу участников протестной акцией за последние несколько лет.