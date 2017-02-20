Белорусская оппозиция назначила дату новой акции против закона о тунеядцах

Белорусская оппозиция объявила 15 марта, День Конституции республики, общенациональным днем протеста против «закона о тунеядцах».

Незарегистрированная партия «Белорусская христианская демократия», являющаяся одним из организаторов кампании «Мы не тунеядцы», заявила, что уже подала заявку на проведение марша в Минске в День Конституции.

«Марши нетунеядцев», говорится в заявлении, пройдут в День Конституции и в других регионах Белоруссии.

Организаторы акции заявляют своей целью отмену так называемого декрета номер 3, обязывающего неработающих граждан Белоруссии платить «налог на тунеядство».