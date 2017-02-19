Протесты против налога на тунеядство в Белоруссии. Фото и видео На несанкционированные акции вышли тысячи человек

В Белоруссии 20 февраля истекает срок оплаты так называемого налога на тунеядство — сбора, введенного два года назад для тех, кто отработал за год менее шести месяцев. Квитанции за 2015 года получили более 470 тысяч человек; по данным на 7 февраля, оплатили их всего 44,5 тысячи. 17 февраля крупнейшая за последние годы несогласованная акция протеста прошла в Минске — на марш вышли около двух тысяч человек. Два дня спустя протесты прошли в других городах Белоруссии. «Медуза» с разрешения редакции «TUT.BY» публикует фотографии и видео с акций.