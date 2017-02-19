истории

Протесты против налога на тунеядство в Белоруссии. Фото и видео На несанкционированные акции вышли тысячи человек

Meduza
19:34, 19 февраля 2017
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Фото: Иван Яриванович / TUT.BY

В Белоруссии 20 февраля истекает срок оплаты так называемого налога на тунеядство — сбора, введенного два года назад для тех, кто отработал за год менее шести месяцев. Квитанции за 2015 года получили более 470 тысяч человек; по данным на 7 февраля, оплатили их всего 44,5 тысячи. 17 февраля крупнейшая за последние годы несогласованная акция протеста прошла в Минске — на марш вышли около двух тысяч человек. Два дня спустя протесты прошли в других городах Белоруссии. «Медуза» с разрешения редакции «TUT.BY» публикует фотографии и видео с акций.

В Гомеле акция протеста получилась самой многолюдной — на марш пришли около двух тысяч человек
Фото: Иван Яриванович / TUT.BY
Гомель
Фото: Иван Яриванович / TUT.BY
Гомель
Фото: Иван Яриванович / TUT.BY
В других городах на акции вышли порядка 100-200 человек. Гродно
Фото: Игорь Ремзик / TUT.BY
Гродно
Фото: Игорь Ремзик / TUT.BY
Гродно
TUT.BY
В Могилеве, по разным оценкам, на акции вышли от 400 до тысячи человек.
Фото: Анжелика Василевская / TUT.BY
Витебск
Игорь Матвеев / TUT.BY
Витебск
Игорь Матвеев / TUT.BY
Брест
Видео: Виртуальный Брест