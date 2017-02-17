В Минске две тысячи человек прошли маршем против налога на тунеядство

В Минске около двух тысяч человек прошли маршем против налога на тунеядство, сообщает Reuters. Белорусское издание Naviny.by оценило число участников в три тысячи человек.

Шествие под лозунгами под лозунгами «Кукиш вам, а не налог» и «Главный дармоед — президент» состоялось в центре города. Полиция не препятствовала участникам акции, хотя ее не согласовывали с властями.