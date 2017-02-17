В Минске две тысячи человек прошли маршем против налога на тунеядство

Reuters
17:01, 17 февраля 2017
Надежный источник

В Минске около двух тысяч человек прошли маршем против налога на тунеядство, сообщает Reuters. Белорусское издание Naviny.by оценило число участников в три тысячи человек.

Шествие под лозунгами под лозунгами «Кукиш вам, а не налог» и «Главный дармоед — президент» состоялось в центре города. Полиция не препятствовала участникам акции, хотя ее не согласовывали с властями.

В апреле 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко обязал всех неработающих белоруссов платить по 14 тысяч российских рублей в год. Требование относится к тем, кто отработал за год меньше шести месяцев и не зарегистрировался на бирже труда.
По официальной статистике, в Белоруссии в 2016 году было 43 тысячи безработных. При этом на биржу труда за работой обращались 239 тысяч человек.
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