В Белоруссии после «Марша нетунеядцев» задержали лидеров оппозиции

По информации «TUT.BY», при задержании Рымашевскому заявили, что в его отношении идет «административный процесс.»

Задержаны были, в частности, сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич, а также корреспондент издания «Белапан» Сергей Королевич. Точное число задержанных неизвестно.

В белорусском городе Молодечно, где 10 марта прошел очередной «Марш нетунеядцев», милиция задержала нескольких организаторов и участников акции, в том числе лидеров белорусской оппозиции.

По информации TUT.BY, после акции задержали также члена БСДП (Грамада) Александра Абрамовича, активистку БХД Ольгу Ковалькову и 16-летнего парня Дениса.

«Марши нетунеядцев» начались в Белоруссии незадолго до 20 февраля 2017 года — до этого дня около 470 тысяч граждан страны должны были оплатить сбор, известный как «налог на тунеядство» в размере около 360 белорусских рублей (11 тысяч российских рублей).

Сбор ввел в 2015 году президент Александр Лукашенко для тех, кто официально проработал менее шести месяцев в году.

9 марта Лукашенко перенес срок уплаты «налога на тунеядство» на год. Он пообещал, что декрет о налоге будет скорректирован, но не отменен. В тот же день он потребовал, чтобы к 1 мая в стране не осталось безработных.