В Белоруссии после «Марша нетунеядцев» задержали лидеров оппозиции
В белорусском городе Молодечно, где 10 марта прошел очередной «Марш нетунеядцев», милиция задержала нескольких организаторов и участников акции, в том числе лидеров белорусской оппозиции.
Задержаны были, в частности, сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич, а также корреспондент издания «Белапан» Сергей Королевич. Точное число задержанных неизвестно.
По информации «TUT.BY», при задержании Рымашевскому заявили, что в его отношении идет «административный процесс.»
По информации TUT.BY, после акции задержали также члена БСДП (Грамада) Александра Абрамовича, активистку БХД Ольгу Ковалькову и 16-летнего парня Дениса.