Лукашенко приказал госслужащим к 1 апреля трудоустроить супругов и любовников. К 1 мая трудоустроены должны быть все

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что госслужащие должны к 1 апреля трудоустроить «своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких».

«[Трудоустройте] тех, кто должен и может работать. Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе», — цитирует агентство «Белта» заявление Лукашенко на совещании об актуальных вопросах развития страны.

К 1 мая, по словам президента Белоруссии, все безработные в стране «должны быть трудоустроены».

«Запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут», — заявил он.