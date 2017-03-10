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Лукашенко приказал госслужащим к 1 апреля трудоустроить супругов и любовников. К 1 мая трудоустроены должны быть все

БЕЛТА
21:13, 9 марта 2017
Надежный источник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что госслужащие должны к 1 апреля трудоустроить «своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких».

«[Трудоустройте] тех, кто должен и может работать. Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе», — цитирует агентство «Белта» заявление Лукашенко на совещании об актуальных вопросах развития страны.

К 1 мая, по словам президента Белоруссии, все безработные в стране «должны быть трудоустроены».

«Запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут», — заявил он.

«Посмотрите по кадровому реестру, кто такой богатый у нее муж, что она сидит сегодня, ничего не делая, имея ребенка 20-22 лет и не имея пенсионного возраста. Наверное, вы некоторых знаете, я тоже. Но пока фамилий не называю», — добавил Александр Лукашенко. 

БЕЛТА
В 2015 году Александр Лукашенко подписал декрет об обязательном сборе с тех, кто официально проработал менее шести месяцев в году. Сумма сбора составляет около 360 белорусских рублей (11 тысяч российских рублей), его должны были уплатить более восьми процентов всех трудоспособных белорусов.
Первый срок уплаты «налога на тунеядство» истек 20 февраля 2017 года. Накануне этой даты в Белоруссии прошли многотысячные акции протеста, названные «Маршами нетунеядцев».
9 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес срок уплаты «налога на тунеядство» на год. Белорусский лидер пообещал, что декрет о налоге на тех, кто официально работал менее шести месяцев в году, будет скорректирован, но не отменен.

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