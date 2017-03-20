Белоруссия задержала внедорожник с вооруженными людьми на границе с Украиной

Госпогранконтроль Белоруссии сообщил о «попытке прорыва» через границу с украинской стороны автомобиля, в котором находились вооруженные люди.

В ночь на 20 марта, говорится в сообщении Госпогранконтроля, на пункте пропуска Александровка автомобиль Jeep снес шлагбаум и попытался проехать вглубь страны. Остановить внедорожник пограничникам удалось лишь применив оружие.

В автомобиле были обнаружены пистолет марки ТТ с двумя магазинами боеприпасов, а также «предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами», сообщил Госпогранконтроль.

Два человека, находившихся во внедорожнике, задержаны. Проверяется информация о том, что в автомобиле мог находиться еще один нарушитель, ведется его розыск.

В свою очередь официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что внедорожник украинскую границу ни на въезд, ни на выезд не пересекал.

По словам Слободяна, сообщает «Интерфакс-Украины», на автомобиле были белорусские номера. «Мы помогаем белорусским коллегам установить, каким образом и откуда мог этот автомобиль заехать, и действительно ли он заезжал с территории Украины, и кто был за рулем этого автомобиля», — сказал он.

Инцидент на пропускном пункте Александровка прокомментировал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он упомянул происшествие с внедорожником в списке противоправных действий, пресеченных на границе страны за последние дни.

«Это все свидетельствует о том, что расслабляться нам никак не пристало. Мы должны держать ухо востро и ни в коем случае не дать повода дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — цитирует заявление Лукашенко «Интерфакс».