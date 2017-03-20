Белоруссия задержала внедорожник с вооруженными людьми на границе с Украиной

Госпогранконтроль Белоруссии
11:19, 20 марта 2017
Надежный источник

Госпогранконтроль Белоруссии сообщил о «попытке прорыва» через границу с украинской стороны автомобиля, в котором находились вооруженные люди.

В ночь на 20 марта, говорится в сообщении Госпогранконтроля, на пункте пропуска Александровка автомобиль Jeep снес шлагбаум и попытался проехать вглубь страны. Остановить внедорожник пограничникам удалось лишь применив оружие.

В автомобиле были обнаружены пистолет марки ТТ с двумя магазинами боеприпасов, а также «предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами», сообщил Госпогранконтроль.

Два человека, находившихся во внедорожнике, задержаны. Проверяется информация о том, что в автомобиле мог находиться еще один нарушитель, ведется его розыск.

В свою очередь официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что внедорожник украинскую границу ни на въезд, ни на выезд не пересекал.

По словам Слободяна, сообщает «Интерфакс-Украины», на автомобиле были белорусские номера. «Мы помогаем белорусским коллегам установить, каким образом и откуда мог этот автомобиль заехать, и действительно ли он заезжал с территории Украины, и кто был за рулем этого автомобиля», — сказал он.

Инцидент на пропускном пункте Александровка прокомментировал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он упомянул происшествие с внедорожником в списке противоправных действий, пресеченных на границе страны за последние дни.

«Это все свидетельствует о том, что расслабляться нам никак не пристало. Мы должны держать ухо востро и ни в коем случае не дать повода дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — цитирует заявление Лукашенко «Интерфакс».

В 01.45 20 марта 2017 года на въезд в Республику Беларусь из Украины осуществлена попытка прорыва через государственную границу в пункте пропуска Александровка автомобиля марки «Джип», при этом данное транспортное средство сбило шлагбаум, проехало через средство принудительной остановки и, получив механические повреждения, предприняло попытку прорыва вглубь территории Республики Беларусь.

Госпогранконтроль Белоруссии
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться