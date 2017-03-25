Как в Минске прошел оппозиционный День Воли. Репортаж «Медузы» Задержаны сотни человек

25 марта в Минске прошел несанкционированный митинг, приуроченный к главному празднику белорусских оппозиционеров Дню Воли. В этот раз граждане собирались требовать отмены «налога на тунеядцев» и проведения свободных президентских выборов. Митинг в итоге прошел с массовыми задержаниями, точное число попавших в милицию неизвестно — их не меньше нескольких сотен; задерживали, в том числе и журналистов. «Медуза» рассказывает, как прошел День Воли в Белоруссии.

25 марта в Белоруссии традиционно отмечают (Дзень волi).

Обычно шествие проходит по центру Минска. В этом году лидеры оппозиции решили провести акцию немного по другому маршруту — от Академиии наук до площади Независимости — там располагается Дом правительства, Мингорисполком и ряд министерств, но городские власти этот маршрут не одобрили. Оппозиционеры стали спорить о том, каким маршрутом идти, и бывший кандидат в президенты и политзаключенный страны Николай Статкевич призвал белорусов прийти на несогласованное шествие. На акции он так и не появился — где находится политик неизвестно до сих пор.

День воли в Минске, 25 марта 2017 года Фото: Сергей Гапон / АFР / Scanpix / LETA

9 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что силовики будут разбираться с провокаторами, которые, по его словам, хотят организовать белорусский Майдан. «Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать провокаторов», — говорил Лукашенко. За две недели до акции были задержаны более 300 человек, среди них были оппозиционные политики, общественные активисты, журналисты и блогеры. В основном им давали по 15 суток административного ареста. 23 марта КГБ Белоруссии задержал еще 26 человек — за подготовку к участию в массовых беспорядках — в основном, активистов-националистов. Наконец, в ночь на 25 марта в поезде Варшава-Минcк был задержан белорусский оппозиционный политик, бывший кандидат в президенты страны и политзаключенный Владимир Некляев. Он собирался принять участие в Дне Воли. По словам жены политика Ольги Некляевой, утром он находился в изоляторе временного содержания РОВД Бреста.

За час до начала несанкционированного митинга в центре Минска, в собственной общественной приемной были задержаны сотрудники и волонтеры-наблюдатели правозащитного центра «Весна» — незарегистрированного в Белоруссии. В офис организации ворвались сотрудники ОМОНа и задержали более полусотни человек, в том числе журналистов из Франции, Украины и России, которые приехали в Минск для наблюдения за митингами.

Задержания оппозиционеров в центре Минска, 25 марта 2017 года Фото: Сергей Гриц / АР / Scanpix / LETA

Перед началом митинга улицы, прилегающие к главному проспекту города —Независимости — вблизи Академии наук, начали перекрывать милицейские кордоны, в переулках были припаркованы десятки автозаков и водометов. Примерно с 13 часов пройти к месту старта акции — площадке перед Академией наук — можно было только по удостоверению журналиста. Людей, которым все-таки удалось попасть к зданию, сразу же провожали к автозакам под предлогом проверки документов. Только у здания Академии наук были задержаны около 50 человек. В автозак сопровождали людей с символикой Белорусской народной республики — бело-красно-белым флагом — и обычных прохожих. Почти все задержания у Академии наук проходили как-то даже обыденно — сопротивляться и выкрикивать лозунги никто и не пытался.

Спустя час после начала акции — около 15 часов — задержания приняли массовый характер. В районе площади Якуба Коласа (одна станция метро от Академии наук) бойцы ОМОНа, спецназа и внутренних войск Белоруссии стали в кордон и перекрыли проспект Независимости. Время от времени они стучали железными щитами и угрожающе гудели.

Люди, которые оказались в толпе, отрезанной кордоном ОМОНа, говорили, что на День Воли пришло «больше милиции, чем обычных белорусов». Пенсионерки, с которыми поговорила корреспондент «Медузы», называли людей с железными щитами «дармоедами» и отмечали, что их содержат на деньги налогоплательщиков. «Так нельзя поступать со своим народом», — сказала одной из женщин. «Вы воюете против пенсионерок и девушек-журналисток», — крикнул мужчина людям за железными щитами. Они в ответ продолжили стук. Время от времени толпа кричала людям в форме: «Идите работать!», намекая на декрет президента Лукашенко о «О предупреждении социального иждивенчества», из-за которого в стране и продолжаются «Марши нетунеядцев». Когда заполненные автозаки выезжали на проспект люди кричали им вслед «Позор!» и «Жыве Беларусь!»

После того, как кордон был снят, сотни людей двинулись по проспекту Независимости — в сторону Октябрьской площади, в толпе звучали призывы двигаться на Октябрьскую площадь, где 17 февраля стартовала еще одна оппозиционная акция последних дней — «Марш рассерженных белорусов». На пути следования протестующих — среди них были обычные горожане, в том числе и пенсионеры и семьи с детьми, — периодически появлялись сотрудники ОМОНа и жестко, используя дубинки, задерживали людей и отводили их в автозаки.

Фото: Сергей Гриц / АР / Scanpix / LETA

Около 15:30 сотрудники ОМОНа заблокировали подходы к Октябрьской площади и стали оттеснять митингующих. Примерно через два часа после начала акции все ее участники были задержаны или разошлись. Среди задержанных оказались несколько десятков журналистов — пресс-карты на сотрудников ОМОНа уже не действовали. Всего говорят о сотнях задержанных.

Журналистка польского телеканала «БелСат» — он вещает на белорусском языке — Екатерина Андреева рассказала «Медузе», что ее пытались задержать бойцы ОМОНа, когда она хотела снять автозаки, милицейские автобусы, водометы, припаркованные за Дворцом Республики на Октябрьской площади. «На меня и моих коллег набросились пятеро людей в масках. Они взяли меня под руки и повели в неизвестном направлении. Когда я показала удостоверение журналиста, мне сказали, что оно ненастоящее и вырвали документы из рук», — сказала Андреева. По ее словам, ей не сообщили, что она задержана, поэтому она направилась в сторону Дворца Республики, откуда ее «вытащили несколько сотрудников ОМОНа и несколько раз ударили в плечо и коленом в низ живота». «Мне сказали: „Ты сейчас уедешь на 15 суток, тебе нужно лечиться“. Я закричала, и мне на помощь бросился мой муж и коллега. Его захватили сзади за шею и повалили на землю, а спустя пять минут без объяснений причин нам позволили уйти», — рассказала Андреева «Медузе».

Акции прошли и в других городах Белоруссии, на них вышли несколько сотен человек. В Гродно, Бресте и Могилеве митинги были согласованы, там к митингующим даже выходили представители местной власти. Также все желающие могли выступить у свободного микрофона — люди говорили о декрете «О предупреждении социального иждивенчества», пенсиях, вспоминали историю Дня Воли и требовали честных выборов.