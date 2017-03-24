В Белоруссии накануне массовой акции протеста задерживают оппозиционеров. Некоторые считают, что виновата Россия

25 марта — в — в Минске должна состояться массовая акция протеста с требованием отмены «налога на тунеядцев» и проведения свободных выборов. Накануне акции по всей Белоруссии были задержаны десятки человек, КГБ объявил о поимке группы боевиков, готовивших вооруженные провокации; на улицах белорусской столицы введены повышенные меры безопасности. «Медуза» рассказывает о том, чем недовольны жители страны и как на это отвечают власти.

Поводом для протестов в Белоруссии стал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», который президент Александр Лукашенко подписал в апреле 2015 года. Согласно декрету, граждане Белоруссии, которые официально не работают больше 183 дней в году, должны платить в бюджет налоговой сбор в 360 белорусских рублей (около 12 тысяч российских рублей). Этот сбор белорусы прозвали «налогом на тунеядцев». Тем, кто не выплатит налог, угрожал штраф или административный арест.

Первая акция протеста против декрета № 3 прошла в Минске 17 февраля 2017 года — в ней приняли участие от 3 до 5 тысяч человек. В последующие недели «марши нетунеядцев» (такое название получили акции протеста против декрета) прошли во всех областных и во многих районных центрах. Региональные акции собирали от нескольких сотен до полутора тысяч человек. К социально-экономической тематике сразу же добавилась политическая: митинги стали проходить под лозунгами «Нет декрету № 3, Лукашенко уходи». За исключением митинга-шествия в Минске 15 марта все «марши нетунеядцев» были несанкционированными.

9 марта на фоне непрекращающихся акций протеста Лукашенко ввел годовой мораторий на уплату «налога на тунеядцев», но совсем отменять его не стал.

Новая большая демонстрация намечена на 25 марта — на День Воли. К годовщине объявления независимости Белоруссии в 1918 году власти стали готовиться заранее. 9 марта Александр Лукашенко заявил, что хоть белорусам и нельзя запретить собираться на площадях, силовикам все же нужно разобраться с «провокаторами», которые хотят организовать белорусский Майдан. «Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать провокаторов», — заявил Лукашенко. За следующие две недели в Белоруссии было задержано более 300 человек — оппозиционных политиков, общественных активистов, журналистов и блогеров. В ряде случаев задержания сопровождались избиениями. Чаще всего политиков и активистов приговаривали к административным арестам на срок до 15 суток.

23 марта КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело о подготовке к участию в массовых беспорядках (статья 193 часть 3 УК Белоруссии); задержано 26 человек — бывших членов организации «Белый легион» (ныне не существующей) и активистов «Молодого фронта» (оппозиционной молодежной организации). Среди них, как заявляют белорусские спецслужбы, есть «профессиональные боевики». По утверждению КГБ, в рамках расследования дела было проведено 29 обысков, изъяты автомат Калашникова, 3 карабина, 2 пистолета, гранаты, метательные ножи и топоры, вещества для изготовления взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, «медицинские аптечки натовского образца», символика украинского добровольческого батальона «Азов», а также пособия по ведению боевых действий в городе. В КГБ отмечают, что оружие могло быть использовано на акции 25 марта, планировалось также «прибытие боевиков из Украины».

Еще за два дня до заявления КГБ об аресте «боевиков» говорил Александр Лукашенко во время поездки в Могилев. «Мы уже несколько десятков задержали, которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Деньги шли через Польшу и Литву к нам», — заявил он.

Накануне акции 25 марта в Минске введены повышенные меры безопасности. Улицы патрулируют бойцы ОМОНа с автоматами — МВД объясняет это «неспокойной ситуацией». Пользователи соцсетей сообщают, что в Минск из регионов перебрасывают дополнительные силы МВД, маршрутки (основной вид междугороднего транспорта в стране) из регионов в столицу отменяют. Работников на предприятиях и студентов вузов предупреждают, чтобы они не ходили на акцию 25 марта. Во время рабочего визита в Лидский район 24 марта Лукашенко заявил, что не допустит в Беларуси «украинского варианта».

В белорусской оппозиции пока не договорились, как провести акцию 25 марта. Бывший кандидат в президенты и политзаключенный Николай Статкевич призывает пройти шествием по Минску — от Академии наук до площади Независимости, где располагается Дом правительства, Мингорисполком и ряд министерств. С другими оппозиционерами Статкевич свой план не согласовал, а заявку на проведение акции в таком формате властям не направлял. Большая же часть оппозиционных партий и движений подали совместную заявку в горисполком на шествие по центру Минска, но по другому маршруту. Власти пока не дали на нее ответа. Основные лозунги оппозиционеров — отмена «налога на тунеядцев» и проведение свободных выборов.

В Белоруссии не исключают вмешательства России во внутренние дела страны. Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» заявила, что «волна репрессий против гражданского общества» инспирирована «пророссийскими силами в руководстве страны» и что задержания — «акция по нейтрализации настоящих патриотов Беларуси». Центр стратегических и внешнеполитических исследований под руководством Арсения Сивицкого опубликовал 23 марта доклад, из которого следует, что российские спецслужбы через своих белорусских коллег дезинформировали Лукашенко насчет «лагерей боевиков» и готовящихся вооруженных провокациях «с целью создания информационного прикрытия для проведения российской стороной активных операций в отношении Республики Беларусь».