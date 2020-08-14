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Протестующие обнимают (и даже целуют) военных у Дома правительства Беларуси. Фотография
16:05, 14 августа 2020
Источник: Meduza
Вечером 14 августа тысячи жителей Минска пришли стихийным маршем на площадь Независимости к Дому правительства Беларуси. Собравшиеся потребовали встречи с властями и проведения новых президентских выборов. По периметру здания выстроились военные, которые опустили щиты перед демонстрантами. После этого к ним навстречу выбежали протестующие с цветами и стали их обнимать и целовать.
Василий Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA
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