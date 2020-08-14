Протестующие обнимают (и даже целуют) военных у Дома правительства Беларуси. Фотография

Вечером 14 августа тысячи жителей Минска пришли стихийным маршем на площадь Независимости к Дому правительства Беларуси. Собравшиеся потребовали встречи с властями и проведения новых президентских выборов. По периметру здания выстроились военные, которые опустили щиты перед демонстрантами. После этого к ним навстречу выбежали протестующие с цветами и стали их обнимать и целовать.

Василий Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA