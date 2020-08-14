Протестующие обнимаются с военными на площади Независимости, а Лукашенко просит граждан не высовываться на улицы Что происходило в шестой день протестов в Беларуси

Василий Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA

14 августа мирные протестные акции в Беларуси приобрели еще более массовый характер. По всей стране граждане продолжали выстраиваться на улицах в «цепи солидарности» с пострадавшими от милицейского насилия и произвола. К протестам с требованием пересмотра итогов выборов президента присоединились десятки госпредприятий, в том числе Минские автомобильный и тракторный заводы, «Белшина», «Беларуськалий», «Гродно Азот», «Милавица» и другие. Рабочие пока устраивают митинги после смен, но угрожают и полноценными забастовками, если их требования не будут выполнены.

Днем участники нескольких стихийных акций в Минске, в том числе сотрудники Минского тракторного завода, двинулись шествием на площадь Независимости к Дому правительства. Там они намеревались пообщаться с властями, но к ним никто не вышел — рабочий день формально уже закончился. Когда площадь стала заполняться тысячами людей, перед зданием по периметру выстроились бойцы внутренних войск и опустили щиты на землю. После этого к ним подбежали демонстранты и стали обнимать и дарить цветы. Люди просидели на площади до девяти вечера, скандируя лозунги против действующего президента Александра Лукашенко, после чего стали расходиться. Участники акции пообещали приходить к Дому правительства каждый день.

Люди продолжали собираться в других частях Минска, например, у здания КГБ и около метро «Пушкинская», где погиб один из участников протестов. Везде они оставляли цветы и зажигали свечи. Милиция никак не разгоняла и не мешала проведению акций. В регионах один из самых массовых митингов прошел в Гродно, где на центральной площади Ленина собрались более 20 тысяч человек. Там к митингующим вышел председатель горисполкома Мечислав Гой и пообещал, что всех задержанных на протестных акциях отпустят. По итогам митинга участники потребовали отставки действующих властей.

Белорусское МВД отчиталось о возбуждении свыше 90 уголовных дел о массовых беспорядках 9-13 августа, которые ведомство назвало «срежиссированными акциями с участием специально подготовленных, обученных „бойцов“». В результате протестных акций, по данным МВД, пострадал 121 сотрудник милиции. «Попытки расшатать ситуацию и внести разлад в обществе предпринимались теми, кому безразличны интересы Беларуси и ее жителей. Очевидно, что организаторы использовали людей как расходный материал», — заявили в МВД.

Александр Лукашенко провел заседание Совбеза республики, на котором объявил, что организаторами беспорядков в стране стали «люди из заграницы, люди с криминальным прошлым». «Понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой „Открытой России“, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — заявил он. Президент посоветовал гражданам «не высовываться на улицы», поскольку их «используют как пушечное мясо». При этом он предупредил силовиков, что у правоохранительных органов должен быть «определенный тормоз» по отношению к нарушителям. «Мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать», — резюмировал он.

Кандидат в президенты от объединенной оппозиции Светлана Тихановская (протестующие считают ее победительницей голосования, а ЦИК утверждает, что она набрала лишь 10 процентов голосов) объявила о создании Координационного совета для трансфера власти, а также призвала организовать 15 и 16 августа массовые мирные собрания в каждом белорусском городе.

Вечером 14 августа стало известно об освобождении 32 россиян, задержанных в Беларуси накануне выборов. В Минске их называли бойцами ЧВК «Вагнер», приехавшими для подготовки беспорядков. Россияне уже вернулись на родину. В Москве говорят, что никакого уголовного преследования им не грозит.

Российские музыканты, актеры и другие деятели искусства опубликовали открытое письмо в поддержку белорусского народа. «Мы знаем, что прошедшие 9 августа в Беларуси президентские выборы были проведены с множеством нарушений, зафиксированных внешними наблюдателями, а голоса граждан Республики были украдены, — говорится в заявлении. — Мы осуждаем и резко выступаем против милицейского насилия в отношении собственного народа и скорбим по жертвам этих чудовищных действий». Письмо подписали Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Евгений Федоров (Tequilajazzz), Иван Алексеев (Noize MC), Елизавета Гырдымова (Монеточка), «Аигел», «Дайте танк (!)» и многие другие.

Александр Филимонов