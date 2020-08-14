Массовые протесты в Белоруссии перекинулись на заводы. Главное

Минский автомобильный завод Сергей Гриц / AP / Scanpix / LETA

В Белоруссии третий день продолжаются митинги на крупных промышленных предприятиях. Они становятся все более многочисленными, и к ним присоединяется все больше заводов — 14 августа митинги прошли примерно на трех десятках предприятий, в числе которых Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, «Беларуськалий», «Белшина», «Гродно азот», фабрика «Белавица».

Основных требований у демонстрантов три — прекратить применять силу к участникам акций протеста, отпустить всех задержанных, а также пересмотреть результаты президентских выборов. Экономических требований они не выдвигают. Как отмечает «Интерфакс», производственный процесс в большинстве случаев не прерывается — на отдельных предприятиях не работают некоторые цеха, но чаще рабочие выходят на митинги после своих смен. Акции проходят мирно, во многих случаях к протестующим для беседы выходят главы предприятий. В то же время некоторые руководители препятствуют демонстрантам — так, например, на Гомсельмаше бастующих работников закрыли в цехах и угрожали им увольнением.

Сотрудники Минского тракторного завода отправились маршем в центр города. На МТЗ днем 14 августа приехал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко — он собирался встретиться с представителями бастующих, но отказался выходить к толпе и общаться с ней в присутствии прессы. После этого несколько тысяч рабочих пошли маршем к Дому правительства, выкрикивая лозунги «Уходи!» Они шли по проезжей части проспекта Независимости, но милиция им не препятствовала. Когда рабочие подошли к Дому правительства, ОМОН преградил им путь, однако сотрудники опустили щиты и разгонять протестующих не стали. В пресс-службе МТЗ тем временем сообщили, что Головченко все-таки встретился с рабочими, не уточнив никаких деталей.

Накануне после первых выступлений на заводах власти впервые пообещали пойти на небольшие уступки. Как заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, президент Александр Лукашенко «услышал мнение трудовых коллективов» и пообещал разобраться «по всем фактам задержаний» на акциях протеста. Через несколько часов после этого заявления вечером 13 августа из изоляторов начали массово отпускать задержанных.

Утром 14 августа Александр Лукашенко призывал рабочих отказаться от забастовок. По словам президента, прекращение производства даже на короткое время негативно скажется на конкурентоспособности белорусской продукции на мировых рынках. «Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — так Лукашенко, в частности, прокомментировал забастовку на «Беларуськалии». В то же время президент пообещал, что насильно работать никого заставлять не будут.