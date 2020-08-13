Рабочие БелАЗа, МАЗа и других предприятий Беларуси вышли на митинги против Лукашенко. Они требуют честных выборов и готовятся бастовать

Архив работника БелАЗа / TUT.BY

Днем 13 августа несколько сотен сотрудников Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) в городе Жодино приостановили работу и прошли маршем по территории предприятия. Акция началась незадолго до 12 часов: рабочие вышли из цехов и направились к центральной проходной, где начали скандировать «Уходи!» и «Жыве Беларусь!» («Да здравствует Беларусь!») К заводу также пришли жители Жодино: они кричали «Власть с народом!» и «БелАЗ, спасибо!», некоторые люди выстроились в цепь на дороге у предприятия, а проезжающие автомобилисты начали сигналить, сообщает Tut.by.

Рабочие решили встретиться с руководством БелАЗа, чтобы потребовать честных выборов. «На заводе настроения протестные, люди не согласны с , — сказал один из сотрудников. — Завод работает, потому что нам нужно кормить свои семьи, но если ничего не изменится, нужно бастовать».

Сотрудники вышли на встречу с руководством в свой обеденный перерыв, чтобы потребовать от руководства повлиять на ситуацию, складывающуюся на улицах городов Беларуси, пишет «Би-би-си». Телеграм-каналы сообщали, что на заводе устроили забастовку, но в пресс-службе БелАЗа заявили, что это встреча работников с руководством.

Издание «МБХ медиа» сообщило, ссылаясь на одного из сотрудников завода, что в одном из цехов заперли рабочих, чтобы те не смогли присоединиться к протестующим. Эту информацию подтвердить не удалось. «Би-би-си» при этом сообщило, что, несмотря на коллективную встречу, цеха завода продолжили работу.

На встрече рабочие потребовали, чтобы из Жодино убрали ОМОН, который появился в городе на фоне протестов. Они утверждают, что омоновцы задержали нескольких сотрудников предприятия (по данным руководства БелАЗа, задержаны двое). Рабочие выступили против того, чтобы милиции выделили автобусы БелАЗа для перевозки задержанных. Кроме того, как сообщает РИА Новости, рабочие требовали провести общенациональную забастовку. Среди других требований — выделить под митинг стадион.

Руководство предприятия призвало сотрудников разойтись, поскольку обеденный перерыв уже закончился, но в цеха вернулись лишь несколько десятков человек. Рабочие заявили, что будут стоять, пока их требования не выполнят.

С протестующими встретился мэр Жодино Дмитрий Заблоцкий. Он сообщил, что ОМОН могут убрать из города, если не будет угрозы захвата административных зданий. По его словам, такая угроза была, когда 1200 человек устроили акцию протеста у горисполкома. Собравшиеся ответили, что люди вышли к горисполкому, чтобы увидеть протоколы голосования на выборах, которые не появились на избирательных участках.

Глава города также пообещал, что автобусы БелАЗа больше не будут передавать сотрудникам правоохранительных органов. Он заверил, что никто из участников протестной акции на БелАЗе не будет задержан. Вечером 13 августа мэр намерен встретиться с протестующими на улицах города.

13 августа акцию протеста устроили сотрудники Минского автомобильного завода (МАЗ), которые вышли к заводоуправлению, скандируя «Уходи».

В этот же день начали протестовать на предприятии «Керамин». Как сообщает Tut.by, в акции, организованной женщинами-работницами завода, приняли участие 300 человек. Они выкрикивали «Уходи!», «Жыве Беларусь!», «Мы мирные люди!»

Гродненский завод «Терразит» объявил бессрочную забастовку, сообщили оппозиционный телеграм-канал Nexta и издание «Sputnik Беларусь». Рабочие потребовали отменить результаты выборов президента и провести новое голосование, прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и освободить всех задержанных.

С требованием пересчитать голоса на выборах выступили рабочие предприятия «Гродно-Азот». Протестовать начали сотрудники компании «Белмедпрепараты», «Белкард», «Минского тракторного завода», Белорусской государственной филармонии, Национального художественного музея Беларуси. В предыдущие дни сообщалось о протестах на Минском электромеханическом заводе и Белорусском металлургическом заводе.

13 августа правозащитник из организации «Весна» Андрей Стрижак сообщил, что волонтеры решили создать фонд солидарности, чтобы поддержать тех, кого «уволили по убеждениям», а также тех, кто решил оставить работу «в знак протеста против насилия, поглотившего нашу страну». О начале сбора денег будет объявлено дополнительно.

Александр Бакланов