Капитан милиции из Новополоцка решил уйти со службы, чтобы не разгонять акции протеста Его задержали и обвинили в организации массовых мероприятий. Суд его оправдал

Страница Егора Емельянова в Instagram

Суд в Новополоцке оправдал бывшего сотрудника Департамента охраны МВД Беларуси Егора Емельянова. Его задержали по административной статье о нарушении правил организации митингов после того, как он публично объявил об увольнении из-за жесткого разгона в стране.

Егор Емельянов отслужил в МВД 17 лет. Он рассказал об увольнении со словами «Милиция с народом»

11 августа, через два дня после начала демонстраций в Беларуси, сотрудник Департамента охраны МВД, капитан милиции из Новополоцка Егор Емельянов опубликовал в инстаграме фото своих погон и служебного удостоверения. «17 лет службы окончены… Моя совесть чиста… …», — подписал фотографию Емельянов. Его пост собрал почти 400 тысяч лайков.

«Я больше не могу не то что участвовать в этом беспределе — я даже смотреть не могу, как убивают, избивают и издеваются над моим народом. Я давал клятву их защищать и до сих пор делал это честно и искренне, не ради власти и не ради денег», — объяснил Емельянов свое решение радиостанции «Говорит Москва» через несколько часов после того, как выложил пост об увольнении.

После поста в инстаграме Емельянова задержали. На него составили протокол о нарушении порядка организации митингов

13 августа жена бывшего сотрудника МВД Марина Емельянова рассказала «Нашей ниве» и Tut.by, что в день увольнения ее муж был задержан. Он подал рапорт об уходе со службы утром 11 августа, потом пришел домой и написал об этом в инстаграме. Через какое-то время ему позвонили и попросили снова приехать на работу, чтобы оформить увольнение в тот же день. Вечером он сообщил жене, что задержан. На него, по словам супруги, составили протокол по статье 23.34 КоАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Марина Емельянова подтвердила, что муж решил уйти со службы, чтобы не участвовать в разгоне акций протеста. Она добавила, что это решение было нелегким: в случае увольнения муж должен был вернуть государству 5 тысяч белорусских рублей (почти 150 тысяч российских рублей), которые ему заплатили в 2016 году за продление контракта. «В семье двое детей, квартира построена в кредит. И для нас 5 тысяч рублей — большие деньги. Но сейчас мы подумали, что эта сумма не стоит того», — сказала Марина Емельянова Tut.by.

В Департаменте охраны сказали, что Емельянов уволен за прогул. Суд оправдал бывшего сотрудника МВД

Официальный представитель Департамента охраны МВД Елена Билая подтвердила изданию, что Егор Емельянов служил в ведомстве. При этом, по ее версии, он не уволился, а был уволен — за прогул.

Суд над Емельяновым прошел 13 августа. Его жена сообщила «Русской службе Би-би-си», что судья оправдал ее мужа. Его отпустили на свободу. «Все — пережили, выдохнули, ждем — я и дети», — сказала Марина Емельянова.

Жесткий разгон протестов возмутил и других сотрудников силовых структур. Один из них перестал выходить на связь

Емельянов — не единственный сотрудник силовых структур Беларуси, который высказал несогласие с жестким разгоном акций протеста. 11 августа об увольнении в инстаграме рассказал кинолог новополоцкого Департамента охраны МВД Виктор Шаркович. Позднее он признался «Радио Свобода», что ему поставили в упрек публичность его поступка. Также, по информации Tut.by, после массовых задержаний и избиений протестующих в Бресте рапорты об увольнении подали четыре сотрудника одного из районных ОВД.

13 августа в белорусских оппозиционных телеграм-каналах появились видеообращения, на которых бывшие спецназовцы выбрасывают в мусорные баки форму и знаки различия, протестуя против разгона мирных демонстраций.

Кроме того, 13 августа оппозиционный телеграм-канал Nexta опубликовал видеообращение человека, который представился участковым инспектором милиции Иваном Колосом. Он призвал коллег не применять насилие к протестующим и заявил, что не будет выполнять «преступные приказы». Колос рассказал Tut.by, что после публикации обращения к нему «приходили под предлогом забрать удостоверение и жетон», он сбросил все с балкона. Позднее Колос перестал выходить на связь, пишет Tut.by.

Ольга Корелина