В Беларуси появилась новая тактика протеста — «цепи солидарности». Женщины второй день выходят на мирные акции в поддержку пострадавших демонстрантов
Вчера жители Минска и других городов начали выстраиваться в живые цепи в знак солидарности с участниками протестов, пострадавшими от насилия со стороны силовиков. Сегодня с самого утра такие цепи солидарности снова стали возникать в разных районах Минска.
В живую цепь выстроились сотрудники 1-й городской больницы Минска на станции метро «Академия наук». Напомним, накануне минские медики провели акцию против насилия возле Белорусского государственного медицинского университета. К ним приехал министр здравоохранения Владимир Караник. Он назвал акцию срежиссированной и заявил, что медиков «используют для создания картинки и провоцирования силового ответа» милиции.
Еще одна цепь солидарности сформировалась через дорогу от 1-й городской больницы Минска, возле кинотеатра «Октябрь». В ней, как и в большинстве вчерашних живых цепей, стояли в основном женщины.
В цепь солидарности выстроились и жительницы микрорайона Малиновка на окраине Минска. Акция продолжалась около получаса. Затем женщины ушли, оставив на тротуаре принесенные с собой цветы.
Живая цепь возле Минского камвольного комбината.
Возле парка Челюскинцев.
В микрорайоне Зеленый луг.
На станции метро «Пушкинская».
И возле государственной Белтелерадиокомпании.
Цепь солидарности сформировали еще как минимум в одном городе, кроме Минска, — в Бресте.