Татьяна Зенкович / EPA / Scanpix / LETA

Вчера жители Минска и других городов начали выстраиваться в живые цепи в знак солидарности с участниками протестов, пострадавшими от насилия со стороны силовиков. Сегодня с самого утра такие цепи солидарности снова стали возникать в разных районах Минска.

Вот как все было вчера «У меня сегодня день рождения, но как я могу праздновать?» Женщины по всей Беларуси встают в живые цепи в знак солидарности с пострадавшими демонстрантами

В живую цепь выстроились сотрудники 1-й городской больницы Минска на станции метро «Академия наук». Напомним, накануне минские медики провели акцию против насилия возле Белорусского государственного медицинского университета. К ним приехал министр здравоохранения Владимир Караник. Он назвал акцию срежиссированной и заявил, что медиков «используют для создания картинки и провоцирования силового ответа» милиции.

Еще одна цепь солидарности сформировалась через дорогу от 1-й городской больницы Минска, возле кинотеатра «Октябрь». В ней, как и в большинстве вчерашних живых цепей, стояли в основном женщины.

В цепь солидарности выстроились и жительницы микрорайона Малиновка на окраине Минска. Акция продолжалась около получаса. Затем женщины ушли, оставив на тротуаре принесенные с собой цветы.

Живая цепь возле Минского камвольного комбината.

Возле парка Челюскинцев.

В микрорайоне Зеленый луг.

На станции метро «Пушкинская».

И возле государственной Белтелерадиокомпании.

Цепь солидарности сформировали еще как минимум в одном городе, кроме Минска, — в Бресте.

Ольга Корелина