Обновлено. Протестующие начали движение от стелы «Минск — город-герой» в сторону Площади государственного флага, рядом с которой находится построенный Лукашенко Дворец независимости. Такой маршрут предложил оппозиционный телеграм-канал Nexta.

Часть участников акции протеста в Минске подошла к стеле «Минск — город герой», которую взяли под охрану военнослужащие. Об этом сообщает Tut.by.

По оценке «Нашей Нивы», стелу охраняют больше тысячи военнослужащих. Они находятся за металлическим ограждением и колючей проволокой. Протестующие, которые подошли к стеле, стали от них через дорогу.

Некоторые участники акции протеста начали подходить к солдатам за колючей проволокой, сообщил корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных. Член штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова попросила всех отойти от стелы, чтобы не провоцировать кровопролитие.

23 августа в Минске проходит акция «Марш новой Беларуси». По оценке Tut.by и Euroradio, к ней присоединились не меньше 100 тысяч человек. Участники акции собрались на на площади Независимости, после чего двинулись к гостинице «Планета», которая расположена напротив стелы «Минск — город-герой».

Перед началом акции министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что армия будет охранять от протестующих памятники погибшим в Великой отечественной войне. Вскоре к стеле «Минск — город-герой» привезли военнослужащих, около мемориала растянули колючую проволоку.