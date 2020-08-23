Митинг против Лукашенко в центре Минска. Фотография

В центре Минска проходит массовая протестная акция, на которую, по оценкам Euroradio, Tut.by и телеграм-канала Nexta, собрались 100 тысяч человек. «Наша нива» сообщает, что людей даже больше, чем было на акции в прошлое воскресенье — тогда в центре Минска собрались 200 тысяч протестующих, это была самая массовая акция в истории Беларуси. «Белсат» тоже отмечает, что людей на митинге 23 августа может быть около 200 тысяч.

Евгений Фельдман для «Медузы»