К стеле «Минск — город-герой» привезли военнослужащих. Рядом растянули колючую проволоку
Источник: Спадчына
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В Минске возле стелы «Минск — город-герой» растянули колючую проволоку. Соответствующее фото опубликовал телеграм-канал «Спадчына».
По информации Tut.by, возле стелы дежурят военнослужащие.
Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что армия будет охранять от протестующих памятники погибшим в Великой отечественной войне.
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