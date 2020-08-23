игры

Вы представляете себе, сколько это — 3%? Учимся считать вместе с сами знаете кем

До выборов президента Беларуси за Александром Лукашенко закрепилось прозвище — Саша 3%, столько он набирал по опросам в главных белорусских изданиях. По итогам выборов он набрал все 80%, но в это мало кто верит. Поэтому мы прицепились к трем процентам и сейчас будем проверять, представляете ли вы, сколько это. Все просто: мы показываем вам пример с процентами, а вы отвечаете, правильно он решен или нет.

Начать игру

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix / LETA; Андрей Стасевич / EPA / Scanpix / LETA