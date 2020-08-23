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Цепь солдат и колючая проволока у стелы «Минск — город-герой». Фотография
13:55, 23 августа 2020
Источник: Meduza
23 августа перед протестным митингом к стеле «Минск — город-герой» в центре белорусской столицы привезли военнослужащих. Они окружили мемориал и растянули колючую проволоку. Участники протестной акции собрались на площади Независимости и затем направились к гостинице «Планета», расположенной рядом со стелой. В акции участвуют около 100 тысяч человек.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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