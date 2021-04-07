Человек тащит по городу ванну в новом клипе «Молчат дома» Премьера и интервью группы на «Медузе»

Минская группа «Молчат дома» выпустила клип на композицию «Ответа нет» из своего третьего студийного альбома «Монумент». Это грустная история о расставании, в которой главный герой тащит за собой по городу ванну. «Медуза» расспросила режиссера клипа Иру Рокку о съемках, а самих участников «Молчат дома» — о том, почему они не поют о событиях в родной Беларуси.

Molchat Doma

— Где, как, когда и кем снимался клип?

Егор Шкутко (вокал): Клип сняла невероятная московско-берлинская команда Omut Production, с которой мы познакомились через цепочку общих друзей и которая очень вдохновилась именно этой песней, сразу предложив нам несколько вариантов сценария. Режиссером и автором концепта клипа была Ира Рокка, сценаристом — Александр Столетов, оператором — Валерия Йонсен, а главные роли сыграли Виктор Пипа и Кристина Исайкина-Бергер. Герои клипа и вся их история снимались в Москве, а группа — дистанционно в Минске, так как из-за пандемии мы не смогли в нужный момент приехать в Москву.

— Какие моменты со съемок вам запомнились?

Роман Комогорцев (гитары, синтезаторы): Режиссер и оператор управляли нами через монитор. Это был наш первый опыт удаленных съемок, и поначалу мы отнеслись к этой идее скептически, но оказалось, что, когда работают профессионалы, можно даже и так добиться нужного результата.

— Песня получилась грустная — об одиночестве и ушедшей любви. А какая метафора заложена в самом клипе, что значит этот символ — ванна, которую тащит главный герой? Это его ворох воспоминаний или что-то еще?

Ира Рокка: Это притчевая история про человека, который глубоко переживает разрыв отношений и продолжает нести с собой нереалистичные ожидания, тащить за собой то, что уже не имеет отношения к его будущему. Человек, травмированный красотой любовного переживания, тратит последние силы, чтобы дать этому чувству выжить, — силы, которых у него почти не осталось даже на собственную жизнь.

— Чем все заканчивается? Или все прямо по тексту — «в ней смысла ноль»?

Ира Рокка: По поводу финала и сквозной линии — там есть деталь, которая объясняет, что это была на самом деле бытовая встреча с определенной целью, а эпичный стиль изложения диктуется фильтром восприятия главного героя, масштабом его переживаний.

— Тематика песен в последнем альбоме в основном лирично-депрессивная, под стать вашему музыкальному стилю. Не хочется ли вам уйти от условно отстраненной к более повесточной тематике? Например, поэтически отреагировать на события, происходящие в вашей стране?

Роман Комогорцев: Перейти к повесточной тематике — строго нет. Потому что, когда мы собрались как группа, мы сразу договорились: прямые политические высказывания в наших текстах — это будет табу. Такое решение мы приняли задолго до начала нынешних белорусских событий.

Егор Шкутко: У каждого из нас может быть своя позиция, свои взгляды на происходящее, но в песни мы это не тащим. Хотя кто его знает, как будет дальше.

— Постпанк и синтипоп, безусловно, в моде (это только мое субъективное мнение — обилие таких групп уже немного наскучивает). Не возникало ли у вас желания сменить стиль, попробовать что-то совершенно новое, вам не свойственное? Что должно произойти, чтобы это случилось?

Роман Комогорцев: Это случится, когда нам надоест играть в этом жанре. Пока нам все по кайфу. Это звучание нравится нам, оно нравится нашим слушателям от Норвегии до Мексики — зачем что-то менять? Мы должны хотя бы один полноценный мировой тур откатать сначала, посмотреть, как все пройдет, какие песни закатят людям больше, какие меньше — а потом уже делать какие-то выводы. И по итогам что-то менять. Или не менять.

Павел Козлов (бас-гитара, синтезаторы): Такое ощущение, что вы задаете вопрос группе Deep Purple, которая уже 50 лет играет в одном жанре. Нам всего четыре года, камон. У нас первые большие сольники в Москве и Питере будут через неделю! Мы еще не успели всем надоесть!

Концерты группы «Молчат дома» пройдут 14 апреля в Москве в клубе «Известия Hall» и 15 апреля в Санкт-Петербурге в клубе Aurora

Вопросы задавал Александр Филимонов