Группа «Городок чекистов» (как же мы по ней скучали!) в марафоне «Агенты лета» С летней песней про полицейскую машину за кустами сирени

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Музыкальный марафон «Агенты лета» третий месяц в эфире! Каждый будний день мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания и независимых СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив регулярное пожертвование, можно тут.

Следующий участник марафона — культовый, обожаемый нами, но давно не подававший голоса коллектив из Екатеринбурга «Городок чекистов» (название, разумеется, отсылает к известному конструктивистскому району столицы Урала). В начале прошлого десятилетия музыканты записали две великолепные постпанк-пластинки и стали героями великого фильма «Про рок» (да-да, это они вечно говорили в кадре: «Женя Григорьев, у нас все хорошо»).

Лидер «Городка чекистов» Слава Солдатов также журналист и писатель. «Медуза» публиковала фрагмент его книги «Взрыв», рассказывающей о катастрофе на станции Свердловск-Сортировочный в 1988 году.

Специально для «Агентов лета» «Городок чекистов» отыскал в архивах ранее нигде не публиковавшийся раритет — песню «Сирень», по традиции немножко нервную и тревожную, но в то же время очень светлую и хрупкую.

Слава Солдатов

вокалист «Городка чекистов»

Трек «Сирень» мы придумали и записали в 2014 году, после того как выпустили классный альбом «Пустота» и сами как будто тоже почувствовали пустоту. Непонятно было, что дальше играть и как придумывать. И одна из первых записей была именно «Сирень», с ее расслабленным ритмом, какая-то летняя, но в то же время и напряженная. А недавно мы стали переслушивать невышедшее, и она показалась еще более мрачной: может, из-за того, что полицейские машины стали опаснее.

В общем, слушайте песню и обязательно помогайте «Медузе». Ведь никакой она не иностранный и не агент совсем.

Slava Soldatov

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