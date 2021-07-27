Лето, солнце, волны, оркестр! Это сольный сингл Саши Алмазовой в марафоне «Агенты лета»

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Наша следующая гостья — певица Саша Алмазова из Петербурга. Вы ее прекрасно помните по замечательной группе Non Cadenza, играющей на стыке джаза, попа и соула. Сегодня Саша Алмазова представляет свой дебютный сольный сингл под названием «Оркестр» — стильный, жизнеутверждающий и по-летнему солнечный трек с заедающим припевом «Пой, моя девочка, пой». Подпеваем и пританцовываем!

Саша Алмазова

«Оркестр» — мой первый сольный сингл вне проекта «Саша Алмазова и Non Cadenza». Хотелось создать звучание с отсылкой к 1980-м. А сама песня — о поиске себя настоящего, свободы и вдохновения не во внешнем, а внутри.

Свобода — это чуть ли не основная тема моего творчества в последнее время. А свобода слова для меня, как для артиста, пожалуй, — одно из важнейших условий существования. Поэтому я рада поддержать «Медузу»!

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