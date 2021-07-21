Встретились как-то на Алтае Мириам и Лера из ВИА «Татьяна» с Вадиком из OQJAV… и спели для «Медузы» романс «Счастье мое» (ах-ах, как приятно!)

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С июня на «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый будний день у нас на сайте — премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания и независимых СМИ в России. Поддержать «Медузу», оформив регулярный платеж, можно тут.

Сегодняшние гости марафона — импровизированное трио участниц ВИА «Татьяна» Мириам Сехон и Валерии Коган и вокалиста OQJAV Вадика Королева. Недавно музыканты пересеклись на отдыхе на Алтае и, не тратя времени даром, записали специально для «Агентов лета» свою версию довоенного романса «Счастье мое», известного по исполнению советским певцом Георгием Виноградовым. Получилось так изящно и трогательно, как только Мириам с Вадиком спеть и могут, спасибо вам, любимые!

Мириам Сехон

Мы все трое познакомились совсем недавно, в мае этого года в Питере. На совместном театрализованном вечере, где Вадик пел Вертинского, я — песню «Мадам Люлю», а Лера сделала все оркестровки и аккомпанировала на рояле. Дуэтом мы спели «Счастье мое» Виноградова.

Два месяца спустя мы снова оказались вместе на Алтае, в турклубе «Молодость». Предполагалось, что у нас будет музыкальная лаборатория, но Вадик приехал на пару дней и пытался увидеть разом все достопримечательности Алтая, их тут очень много! Поймали его только на минутку между концертом OQJAV и съемкой их клипа. Решили повторить «Счастье» и закрепить успех.

В нашей дружбе мы нашли «все для себя — и любовь, и мечты, и цветение весной», а главное — счастье, чего и желаем всей редакции «Медузы» и ее читателям!

Автор видео — Дмитрий Юдин

Meduza

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Фото: Анисия Кузьмина