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Марафон «Агенты лета» в поддержку «Медузы» продолжает свой музыкальный эфир. С начала июня каждый будний день мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Поддержать «Медузу», оформив регулярный донат, можно тут.

Сегодняшний участник марафона — невероятный и неповторимый Псой Короленко, легендарный автор-исполнитель, филолог, журналист и просто человек-праздник. Специально для «Агентов лета» музыкант отыскал в архивах раритетный номер — кавер на «Песенку о Ваньке Морозове», сочиненную Булатом Окуджавой в 1957 году. Видеозапись, сделанная спустя 40 лет, — это одно из первых публичных выступлений Псоя Короленко!

Псой Короленко

Сегодня я хочу посвятить «Медузе» редкую архивную запись, сделанную в московском клубе РВС на вечеринке в честь 80-летия Октябрьской революции 7 ноября 1997 года. Эта запись, сделанная, скорее всего, Дмитрием Шарвиным и 20 лет спустя оцифрованная Юлией Овчинниковой, воплощает в себе, как мне кажется, самую что ни на есть связь времен на спектре более чем в столетие. Здесь как в один фокус соединяются и революционная эпоха, которой посвящалась вечеринка, и времена НЭПа, стилизуемые в песенке Булата Шалвовича Окуджавы о Ваньке Морозове, и годы оттепели, когда создавалась эта песня, и конец 90-х — преддверие нулевых, когда мы ее пели, и наши дни, когда мы ее слушаем.

Участники перформанса: Амос Азова (тогда студент Российского университета дружбы народов и лидер группы «Меланж», ныне пастор в Кот-дʼИвуаре), Анна Дулова (тогда школьница Аня Кобзарева, сегодня концертмейстер Иерусалимского симфонического оркестра, последний сезон, с осени будет работать в Израильском филармоническом оркестре) и ваш покорный слуга. Кстати, это одно из самых первых моих появлений на сцене под именем Псоя Короленко. Но самое интересное — то, что в нашей причудливой версии известной песенки постоянно фигурирует слово «медуза», как если бы мы тогда предчувствовали этот день и записывали видео для данного проекта. И снова «Медуза».

Meduza

А вот и сама песня!

PsoyTube

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Фото: Роман Болдырев