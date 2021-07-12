Продюсер марафона «Агенты лета» Александр Чепарухин представляет ремикс на «Моральный кодекс» с клипом по сценарию Владимира Сорокина

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Музыкальный марафон «Агенты лета» в поддержку «Медузы» продолжается уже второй месяц. Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимой журналистикой в России.

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Очередной день марафона продолжает Александр Чепарухин — один из самых известных фестивальных деятелей России и (абсолютно бесценный) продюсер «Агентов лета». Он представляет ремикс на песню «Славянские танцы» группы «Моральный кодекс» — с клипом по сценарию писателя Владимира Сорокина. А еще делится увлекательной историей о своем старинном приятеле, лидере «Морального кодекса» Сергее Мазаеве.

Александр Чепарухин

Сережу Мазаева я знаю больше 40 лет. Работали с ним в МГУ, на одной кафедре экономики природопользования. Пили пиво с креветками в «Ракушке». Сережа играл на саксофоне. Я воспринимал это как его хобби. В 1981 году я стал чемпионом МГУ по дискотекам. Первый диджей университета! Меня даже стали приглашать в другие вузы. Какое-то время у нас был творческий коллектив в следующем составе: я — диджей и ведущий, типа массовик-затейник, Игорь Матвиенко на клавишах, Сергей «Прист» Попов на гитаре (в будущем — гитарист «Арии» и «Мастера»), Мазай — на саксофоне. Почему-то ничего не помню о басисте и барабанщике — возможно, их и не было вообще.

Как-то гуляем мы с Сергеем по аллеям МГУ. И он мне: «Вот ты послушай, как я пою: „Feelings, nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love“. Ну как?» — «Супер, — говорю — вот это баритон у тебя неотразимый!» Оказывается, это были первые дни Мазая в ансамбле ДК МГУ «Мозаика» Чепыжева-Малежика, а «Feelings» стала первой песней Сергея в этом составе. Сережа даже собирался сделать песню-две на мои стихи. Так и не сложилось.

После МГУ мы общались с Сергеем гораздо реже. Как-то я увидел его по центральному ТВ в качестве солиста-вокалиста ансамбля «Здравствуй, песня», удивился. Ну а когда появился «Моральный кодекс», я был в восторге. Долгие годы это была самая крепкая, самая фирменная группа страны. А Мазай стал настоящей звездой, селебрити, без конца мелькал на экране телевизора.

Мы годами не виделись. Но как-то я пришел на клубный концерт «Кодекса». Увидев меня в первых рядах, Мазай в ту же секунду стал пропевать мои юношеские стихи:

Двери дубовые, крепкие, новые, ржавый железный замок,

Мир многоцветный за дверью заветною, тянется нудный урок,

Учат нас разуму умники разные, плавно их речи текут,

Тихо, заморенно хором им вторим мы, скопом забившись в закут…

— и так до самого конца. Я был польщен: столько лет прошло, а Сережа все помнит. Какие наивные стихи…

События последнего десятилетия нас совсем развели. В 2012-м Мазаев записал предвыборный ролик за Путина, стал его доверенным лицом. В 2018-м — опять доверенное лицо Путина. Мои юношеские наивные стихи опять стали актуальными.

С самого начала марафона «Медузы» я понял, что очень хочу почти невозможного — видеть в нем Мазаева и «Моральный кодекс». Позвонил Сергею. Отвечает: «У меня все в песнях, выбирай сам любую».

Ну вот я и выбрал мало кому известный клип 2006 года на ремикс песни «Славянские танцы». Песня записана в 1997-м — поэтому история страны в лицах заканчивается Ельциным. Сценарист клипа — Владимир Сорокин (который, кстати, был в восторге от отличного клипа «Не предел» Найка Борзова в нашем марафоне). Это не единственное сотрудничество Сорокина и Мазаева: Сергей еще и сыграл в фильме «Копейка» Ивана Дыховичного по сценарию Сорокина.

Режиссер клипа — Евгений Митрофанов. Ремиксеры — англичане, известные продюсеры и музыканты: Крис Кимси (Chris Kimsey) — сопродюсер двух альбомов The Rolling Stones «Undercover» и «Steel Wheels». И Крейг Доддс (Craigie Dodds), он же автор английского перевода «Славянских танцев»: Доддс известен тем, что писал музыку и тексты и был продюсером работ таких артистов, как Эми Уайнхаус, Sugababes, Леона Льюис, Gorillaz, Элиза Дулитл и других.

Mazay Communications

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