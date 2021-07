Продюсер марафона «Агенты лета» Александр Чепарухин представляет ремикс на «Моральный кодекс» с клипом по сценарию Владимира Сорокина

Музыкальный марафон «Агенты лета» в поддержку «Медузы» продолжается уже второй месяц. Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимой журналистикой в России.

Очередной день марафона продолжает Александр Чепарухин — один из самых известных фестивальных деятелей России и (абсолютно бесценный) продюсер «Агентов лета». Он представляет ремикс на песню «Славянские танцы» группы «Моральный кодекс» — с клипом по сценарию писателя Владимира Сорокина. А еще делится увлекательной историей о своем старинном приятеле, лидере «Морального кодекса» Сергее Мазаеве.

Как-то гуляем мы с Сергеем по аллеям МГУ. И он мне: «Вот ты послушай, как я пою: „Feelings, nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love“. Ну как?» — «Супер, — говорю — вот это баритон у тебя неотразимый!» Оказывается, это были первые дни Мазая в ансамбле ДК МГУ «Мозаика» Чепыжева-Малежика, а «Feelings» стала первой песней Сергея в этом составе. Сережа даже собирался сделать песню-две на мои стихи. Так и не сложилось.