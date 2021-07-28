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Стань агентом лета!

шапито

«Уединение несет умиротворение» Дима Мидборн поет в пустом баре о плюсах одиночества. Марафон «Агенты лета»

Источник: Meduza

И как всегда мы продолжаем музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый день с начала июня по будням на «Медузе» — премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания и независимых СМИ в России. Оформить регулярное пожертвование «Медузе»можно тут.

Следующий участник марафона — видный московский «мужчина средних лет», бас-гитарист On-The-Go, «Интуриста» и многих других коллективов — Дима Мидборн. В «Агентах лета» он презентует клип на сольный трек «Уединение» из мини-альбома «Базару Zero», снятый живьем в баре при участии музыкантов Андрея Бессонова и Гранта Минасяна на канале «Заповедник». Разумеется, с куар-кодами и соблюдением социальной дистанции. По-другому в ковидную эпоху не уединишься!

Дима Мидборн

«Заповедник» — любимый мною ютьюб-канал, на котором его владелец Филипп Задорожный иногда сам, иногда с приглашенными режиссерами снимает музыкальные номера одним кадром. У него были уже Женя Куковеров, «Интурист», Kate NV, «Спасибо» и другие. Рекомендую.

Настал день, когда Филипп пришел ко мне с идеей для такого лайва на песню «Уединение», дескать, давай снимем как будто бы в еще не открытом или уже закрытом баре или рюмочной лайв на песню про плюсы одиночества и пригласим великолепнейшего Таира Полад-заде в качестве режиссера. Снимали в Powerhouse (спасибо большое, Андрей Алгоритмик), как раз тогда работала веранда и нужны были куар-коды, и мы были в пустом помещении (куар-коды у нас были), но слышали людской гомон с улицы. Ощущение было, будто всех людей съели лангольеры, а у нас начались звуковые галлюцинации. Приглашаю к просмотру.

Сердечно поддерживаю «Медузу» в это турбулентное время и призываю поддержать материально. Надеюсь, что ответственный читатель не оставит любимое издание во время режимного произвола на произвол судьбы.

Заповедник
Страница марафона «Агенты лета»

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Фото Димы Мидборна: Таир Полад-заде

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