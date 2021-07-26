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Уже почти два месяца на «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета». С начала июня каждый будний день мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания и других независимых СМИ в России. Поддержать «Медузу», оформив регулярный донат, можно тут.

Сегодняшний гость марафона — музыкант и композитор Дмитрий Шугайкин, участник трио OQJAV, в котором, как гласят пресс-релизы, отвечает за «кнопки и бас». Вместе с Вадиком Королевым и Ярославом Тимофеевым они создали уже немало красивейших песен (обязательно послушайте, например, прошлогодний альбом «Кромешна») и даже написали музыку для великолепного фильма «Человек из Подольска», за что на «Кинотавре» были одарены призом имени Микаэла Таривердиева.

Совсем недавно, в начале июля Шугайкин дебютировал с сольным проектом Shugaykin, представив на суд публики «Нормальный альбом». Специально для «Агентов лета» он записал уютную домашнюю версию заглавной композиции диска. Попутно порассуждав на тему, каково это, быть «иностранным агентом» — нормально?!

Дмитрий Шугайкин

Кажется, прошло уже почти три месяца, как мы (читатели) наблюдаем эту потрясающую надпись перед материалами любимого издания. Забавно, что для меня она скорее символ гордости, нежели предупреждение. Горжусь редакцией и командой «Медузы», что они смогли сменить удобные кроссовки на неудобные галоши и пойти дальше через все эти лужицы.

Это видео на песню «Нормальный» мы записали с Германом Тигаем и Виталием Филоновым, и я хочу сказать, что «Медуза» наглядно показывает, что нормальность — это атавизм. Слишком сильный субъективный характер у этой оценочной величины. А в наших текущих реалиях он вообще неприменим.

Нормально ли, что у издания статус «иностранного агента»? Да, для такого издания в России совершенно закономерно и нормально им обладать. И одновременно нет. Нормально ли мне продолжать читать издание с подобным статусом? Да, мне совершенно нормально, для меня этот статус не имеет значения. И одновременно нет, потому что я не понимаю, почему он присужден и кого он защищает (тут я лукавлю — я понимаю, кого он защищает, но принять не могу). Как будто все нормально и ненормально одновременно. Предлагаю забыть это слово, как мы забыли про свой хвостовидный придаток.

Meduza

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