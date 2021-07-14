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Музыкальный марафон «Агенты лета» уже полтора месяца в эфире! Каждый будний день мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания. Оформить регулярное пожертвование «Медузе» можно тут.

Следующий участник марафона — группа «Деревянные киты» родом из Мурманска, одна из наших самых любимых групп новой гитарной волны России.

«Киты», на счету которых уже два альбома и несколько запоминающихся синглов, очень интересно работают с наследием шугейза и дрим-попа 1990-х, переселяя его на почву русской тоски. Мы с большим удовольствием наблюдаем за их творчеством и при случае непременно показываем его (посмотрите, например, клипы «Недовольная киса» и «Не помню, не слышу», премьеры которых состоялись на «Медузе»).

В марафоне «Агенты лета» «Деревянные киты» представляют анимационный клип, снятый художницей Забавой Панькиной, на очень яростную и откровенную композицию «Тебе спасибо», посвященную тяжелой личной утрате.

Светлана Матвеева

вокалистка «Деревянных китов»

«Медуза» все эти годы поддерживала нас, а мы поддерживаем «Медузу». Неприятно осознавать, что сейчас лейбл «иностранного агента» можно навесить на любое СМИ, критически оценивающее действия властей. Все же остается вера в то, что разум победит, потому что людей, обладающих им, вокруг нас больше, чем кажется.

Забава Панькина

режиссерка, художница

Клип состоит из моих ассоциаций с песней, объединенных историей тревожащих героиню воспоминаний и пространством ее комнаты. За ночь ей снятся четыре разных по эмоциональной окраске сна. Предметы в комнате оживают и начинают донимать героиню. Она пытается вырваться из этой череды тревожных сновидений, но у нее не получается.

Деревянные Киты / Wooden Whales

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