Мурманская группа «Деревянные киты» выпустила клип на песню 2018 года — и один из их хитов — «Не помню, не слышу». Это их второй клип, в нем группа примерила образы морских жителей, в том числе русалок и Акваменов. «Медуза» представляет премьеру видео с комментариями группы и режиссера видео Сержа Гвоздкова.

Деревянные Киты / Wooden Whales

«Деревянные киты»

Мы очень ждали этот клип. По счету он второй, но по степени нашей личной вовлеченности — первый. Мы долго собирали команду (точнее она собиралась сама, независимо от нас). Долго писали сценарий, подбирали образы. Мы хотели создать яркий образ для всех членов группы. Мы стали жителями морских глубин: русалкой, Ихтиандром, Аквамэном. На съемках мы сделали все как могли и умели. И получили свой первый «кинематографический» опыт — с хлопушкой, гримом, постановочным светом.

Серж Гвоздков

автор сценария и режиссер-постановщик

Многие люди приложили героические усилия к этой работе. Подготовка к съемке была очень непростой — заброшенный пионерский лагерь члены съемочной группы превратили в «водоем», населенный раками, черепахами и рыбами, из которого как будто почти ушла вода. В определенный момент работа стала напоминать сюжет клипа — ощущалось давление этого странного и непростого места.

Высыхающий морской мир, населенный то ли рыбами, черепахами и раками, то ли людьми, отсылает к названию группы — «Деревянные киты». Осколки зеркала — это символ встречи с самим собой, в их отражении герои сначала видят заточенную девушку, а затем и себя — здесь и происходит самообретение.