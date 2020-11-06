Марс Хусаинов / OQJAV

Московская инди-группа OQJAV выпустила свой четвертый альбом «Кромешна». Он состоит из двенадцати жанрово разных песен. Над пластинкой работали два года — во время карантина группе пришлось разделиться и каждый музыкант делал для нее что-то в одиночестве. Получилось сумрачно и воздушно — «Медуза» представляет альбом с комментариями группы.

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Вадик Королев

Тексты, музыка, вокал

Мы собирались приступить к альбому еще ранней весной, и тогда в нем были бы совсем другие песни. За весеннюю пандемию мы ни разу не встретились с ребятами, я ее всю просидел на балконе, глядя на тьму внутри и вне, выкладывая под гитару на диктофон, как у меня дела. Дел у меня кроме мрака не было, поэтому выкладывал, как дела были раньше — и про прочую хрупкую или болотистую пустоту, обесценивание, ну и так далее. Когда мы встретились с пацанами летом и приступили к музыке, я попросил отбросить почти готовые песни-баловни и направить альбом в это единое русло, в эту одну историю с музыкальной взаимосвободой, разумеется. Они поддержали, поэтому «Кромешна», наверное, первый наш лонгплей, музыкально, как и раньше, эклектичный, но по высказыванию — единая, пусть и многоаспектная лужа любви, тоски и точки невозврата.

Ярослав Тимофеев

Музыка, фортепиано

Для меня главный парадокс 2020 года в том, что весь мир оказался в одной лодке, но при этом физически каждый должен был самоизолироваться. Нечто подобное происходило и с нашим альбомом. К нему приложили руку немало приглашенных артистов: ударник Игнат Кравцов, певица Нина Карлссон, аккордеонистка Евгения Попова, саундпродюсер Евгения Межлумова, и тем не менее альбом получился, на мой взгляд, максимально oqjav-ским, центростремительным. Внутри трио мы обрели еще большее взаимное доверие, отчасти потому что в самый ответственный момент нам пришлось изолироваться друг от друга из-за подозрения на ковид. В альбоме есть даже песни, музыка которых на 80–90% сочинена участниками группы поодиночке. Несмотря на это, он получился более цельным, чем предыдущий лонгплей. Тогда мы кайфовали от поиска себя и друг друга — в этот раз пошли по одному из найденных коридоров. Впрочем, шли все равно наощупь, ведь альбом называется «Кромешна» и исследует в основном оттенки черного, которых, как известно, бесконечное количество.

Дмитрий Шугайкин

Музыка, кнопки, бас

Мне кажется, это самый сложносочиненный альбом группы. Или самый сложноподчиненный — пусть лингвисты решают, как вернее. Но я чувствую в нем одновременную независимость всех составных частей и жесткую горизонтальную подчиненность каждого элемента предыдущему. Как будто каждое наше музыкальное решение было толчком и ограничителем для следующего шага, но шагов было сделано параллельно столько, что мы проложили через этот лес сотню тропинок.

Презентация альбома в Москве состоится 22 ноября в ГлавClub, в Санкт-Петербурге — 10 декабря в клубе «Морзе».