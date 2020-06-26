«Если сделать невозможно честный выбор, уточни, куда глядят глаза у рыбы» Что делать, если не хочется ничего выбирать? Предлагает группа OQJAV

Московская инди-группа OQJAV выпустила песню «Честный выбор» (слегка измененный вариант песни «Сложный выбор», вышедшей в 2019 году). В тексте ее авторы предлагают, что можно сделать, если не хочется ничего выбирать. Например, можно съесть пирожное, посмотреть фильм про зомби, послушать Сергея Сироткина или уточнить, смотрит рыба влево или вправо. «Медуза» публикует песню (ее премьера состоялась на телеканале «Дождь» 25 июня — за день до официального релиза) с комментариями авторов.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/11119187">Честный выбор</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/2554713">OQJAV</a> на Яндекс.Музыке

Слушать «Честный выбор» на всех цифровых платформах.

Ярослав Тимофеев

пианист

Один мой старший приятель говорил: «Ненавижу капиталистические супермаркеты: необходимость выбирать из ста сортов сыра лишает меня радости и сводит с ума. Тоскую по советским магазинам, где лежали два вида сыра — первого сорта и второго». На мой взгляд, бинарный выбор бывает куда злее, чем множественный. И, конечно, когда ты поставлен перед жестким да/нет, очень хочется не нажимать кнопку и думать, что ты вырвался из матрицы. Об этом наша песня «Сложный выбор» — в ней выбирающей душе предложены разнообразные варианты лукаво воздержаться.

Однажды во время репетиций я наиграл ребятам начало с «честным выбором» вместо «сложного»: песня мгновенно изменила улыбку, и мы загорелись идеей когда-нибудь выпустить такую спецверсию. Сейчас, кажется, самое время. Ведь в действительности честный выбор — это оксюморон: первое слово отменяет второе, потому что честный выбор между первым и вторым сортами сыра всегда один — даже если ты в мышеловке.

Вадик Королев

вокалист

В августе 2019 года при записи ЕР «Кегельбан» мы сделали еще одну версию песни «Сложный выбор», заменив «сложный» на «честный». В преддверии всенародного голосования очень захотелось выпустить именно эту версию. Скорее всего, потому что соло на фортепиано в этой версии вышло отчаяннее, злее и радостнее!