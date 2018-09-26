«Для песни мне нужны одновременно гориллы в соитии и балерины с бабочками». Премьера нового альбома OQJAV «Листики-цветочки»

Московская группа OQJAV выпускает новый альбом «Листики-цветочки» — десять песен о любви во всех ее проявлениях, включая физиологические (мало кто умеет петь о сексе так деликатно и точно, как эти люди). Песни звучат очень по-разному — есть и эстетское посткабаре, и альтернативный хип-хоп, и почти что хаус, — но все придуманы тонко и красиво. «Медуза» представляет премьеру альбома с комментариями самих музыкантов.

Вадик Королев

солист OQJAV

Песни альбома в основном написаны летом-осенью 2017 года про все разное, что со мной, близкими, листиками и оградкой происходило. Наверное, этот год был для меня максимально синусоидным в условный кайф и условный ад. Песни рождались и рождаются хаотично и бесцельно — то в парке, то в подвале, то в метро.

Для меня альбом скорее про расставания (но и про встречи, конечно), про то, что не возвращается, про самое ценное, про его обесценивание в смещении угла. Я люблю расставания, они задевают и меняют меня. Я люблю изменения и не люблю повторения. В альбоме меньше созерцания, больше действия. В нем много телесного, сексуального, но я это не отделяю от всякого духовного и все такое. Наоборот, каюсь, примитивен — без желания-неги-взаимодействия мне невозможно скучно до бессмысленности. Наверное, это как-то отражается в песнях. Это даже не про баланс сфер. Для танца, песни мне нужны одновременно гориллы в соитии и балерины с бабочками в поле.

Ярослав Тимофеев

пианист, соавтор музыки

Когда мы выпускали EP «Предатель», мне казалось, что песни в нем совершенно разные. Оказывается, по сравнению с нынешним альбомом это был монолит стиля. «Листики-цветочки» — зафиксированный в песнях поиск себя, друг друга и общего между нами. Музыка некоторых песен рождалась за пять минут, над другими мы работали почти год. Все растения выросли разными. Объединяет их все в музыкальном смысле только одно — звуки нашего красного синтезатора Nord.

Песни — это цветы жизни, на стебельках которых трудно живут или счастливо умирают листики поэта. Наш альбом — не клумба, не букет и не гербарий, скорее полянка. Что выросло, то выросло. По крайней мере, никто не подбирал цветок к цветку, не сушил и не обносил бордюром.

Презентации альбома пройдут 12 октября в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге, 26 октября в Aglomerat в Москве, 27 октября в Aurora в Санкт-Петербурге, 16 ноября в «Бродячей собаке» в Новосибирске