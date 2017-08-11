OQJAV вернулись! Премьера нового мини-альбома «Предатель» на «Медузе»

В мае 2017 года группа OQJAV объявила, что сыграет последние в своей истории концерты. Вокалист Вадик Королев объяснял это тем, что у Кати Павловой («Обе две») и Даниила Шайхинурова не получается уделять проекту достаточно времени. К счастью, скоро Королев изменил свое решение — и перепридумал группу. Теперь OQJAV играют основанный на пианино взрослый и задумчивый поп; они, кажется, стряхнули лишний лоск — и только выиграли от этого. «Медуза» представляет премьеру нового EP «Предатель» обновленных OQJAV.

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Вадик Королев, лидер OQJAV:

В конце 2016 года я понял, что OQJAV в первоначальном виде заканчивается. Даниил и Катя по объективным причинам больше не могли уделять проекту то количество себя, которое нужно для настоящего созидания. Песни же писались и писались. Вопрос был лишь в том, с кем и под каким именем продолжать. Тогда я сразу подумал про Ярослава Тимофеева, музыканта из мира классики. С ним вдвоем мы и начали готовить «Предателя». Под его фортепиано, с простейшим битом, который я, будучи чайником в аранжировке, накидал сам.

Музыка полилась, и широко, но было очевидно, что нашей реке нужны набережные и мосты. Тогда я обратился к «монстру» — Дмитрию Емельянову, он согласился выступить продюсером звука, и все оформилось в то, что в итоге и вышло. В начале лета мы нашли третьего — Дмитрия Шугайкина, который отвечает за электронику и бас-гитару. Он не успел поучаствовать в работе над «Предателем», но с ним мы делаем новое — готовим альбом к зиме-весне 2018 года. Сами песни — тоска, отчаяние, любовь, нега, горы в снегу и убийство уток ради забавы.

Презентация EP «Предатель» пройдет 15 сентября в «Мумий Тролль баре».