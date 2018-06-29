Одесса, матросы и пистолет. Премьера клипа группы OQJAV «Маяк»

Московская группа OQJAV, в прошлом году сменившая состав, продолжает преображаться и искать звук. Их новая песня «Маяк» — это такие лирические танцы, тонкий и строгий поэтический хаус о связи всего сущего и чувственного. Дополняет сюжет живописный клип с драматическим сюжетом и по-хорошему ностальгической картинкой, снятый на пленку в Одессе. «Медуза» представляет премьеру клипа с комментариями авторов.

OQJAV





Вадик Королев

вокалист OQJAV

Как только трек «Маяк» случился, автор текста и режиссер наших последних клипов Юля Мельникова сказала, что будет снимать. Изначально я должен был танцевать то ли на итальянском, то ли на израильском пирсе весь трек нон-стопом. Я подумал: «Ну наконец-то!». В итоге снимала не Юля, а Инди Хаит — молодая израильская жемчужина. И танцую я там пять секунд. А Юля сыграла главную женскую роль. Но я рад, что все именно так. У нас была прекрасная одесско-киевская команда под локомотивом Brave Film — все профи и одновременно на легком. За стиль отвечала его трендсеттер — Света Ракета. После съемок мы устроили королевскую ночь и поклялись никому не рассказывать ее детали.

Инди Хаит

режиссер клипа

Помню, как впервые услышал песню «Маяк». Все быстро закрутилось — и вдруг я, Юля и Вадик уже сидим на тель-авивском пляже, и я объясняю что-то, размахивая руками. Резкий поворот камеры влево — и мы в [санатории] «Куяльник». Одесса встретила нас советским модернизмом, нас было четверо с тремя катушками шестнадцатимиллиметровой пленки, и мы дружили. Клип «Маяк» стал для меня исследованием и во многих смыслах экспериментом. Я с нетерпением жду новых.

1 июля OQJAV выступят с концертом на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в Москве