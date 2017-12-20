В августе 2017 года московская группа OQJAV, которая чуть не прекратила свое существование, возродилась в новом составе (от прежнего трио остался только вокалист Вадик Королев) и выпустила мини-альбом «Предатель». «Медуза» представляет черно-белый клип на песню «Линда» с этого EP, снятый бывшим художественным руководителем Парка Горького Юлей Мельниковой.

OQJAV — Линда (Official video) OQJAV

Юля Мельникова: «Клип снимали недалеко от Клязьминского водохранилища. Локацию искали полтора месяца, сбились с ног. Вымотали всех друзей просьбами пустить на дачи и в загородные дома. В какой-то момент вся Москва стала искать „самую ровненькую полянку с километровыми соснами“. В итоге за сутки до съемок приятель, работающий продюсером по поиску локаций для кино, дал наводку. И все случилось.

Мальчик в кадре — это удивительный парень Даня, мой племянник. Поклонникам группы он уже знаком по клипу „Татарка“. В следующем клипе для OQJAV парню уже заготовлена серьезная драматическая роль, и мы надеемся, что он с ней тоже отлично справится. Мы теперь внутри команды шутим, что скоро он начнет бриться, влюбляться, жениться и рожать своих детей, и мы обязательно придумаем как использовать это в следующих клипах для OQJAV.

У нас была одна важная задача — не уничтожить [вокалиста OQJAV] Вадика, уничтожая через него плод своего месячного труда. Он остался жив, хотя в какой-то момент всем показалось, что мы немного переборщили. У нас был только один шанс развалить эту красоту в кадре, поскольку запасной вариант был невозможен — Вадику и [клавишнику группы] Славе пришлось пропустить сквозь себя все шторма и бури, пока комната не рухнула.

И видимо, главная предпосылка все же была и остается в том, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее».

Вадик Королев: «У меня не было в клипе ни одной актерской задачи, я просто боролся со стихией, пытался выжить. День съемок был лучшим в жизни, как у Лепса в одной из песен, только еще лучше».

26 января группа OQJAV выступит в московском клубе Wunder.