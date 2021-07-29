«Если мы с вами потеряемся — это будет конец» Казанская группа Juna с песней про зеленоглазых существ — в поддержку «Медузы»
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И снова с вами музыкальный марафон «Агенты лета». Ежедневно по будням с начала июня мы публикуем премьеры, специальные живые выступления, а также обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив регулярное пожертвование, можно тут.
Сегодня в гостях у «Агентов лета» молодая, но уже очень видная группа из Казани — Juna, исполняющая очаровательный инди-фолк на татарском языке.
В прошлом году музыканты выпустили дебютный альбом «Amanat», с композициями на стихи современных татарских поэтов (вот, кстати, свежий анимационный ролик на заглавную песню с диска). Попутно они также поучаствовали в постановке «русско-татарского ситкома» «Мон» режиссера Бориса Павловича. А в этом мае группа вместе с «АИГЕЛ», Kate NV, Mitya и многими другими исполнителями выступила на нашумевшем казанском шоукейс-фестивале Awaz (на который с большим удовольствием скатался культурный отдел «Медузы»).
В нашем марафоне Juna представляет живую версию красивейшей композиции «Yashel Kuzle», сыгранную на террасе Национальной библиотеки в Казани с видом на вечернюю набережную. Спасибо, ребята!
Ания Файзрахманова
вокалистка
Всем привет! Мы тоже хотим поддержать «Медузу» своим участием в марафоне. Записали тут лайв на песню про зеленоглазых существ на стихи татарской поэтессы Луизы Янсуар:
«…Они ждут — месяцами, годами.
Ждут без устали, даже если ожидание длится целый век, и даже больше века…
Они прячутся от людей, зарываются в себя,
Если почувствуют в их словах обман.
Они знают: если потеряются — это будет конец.
И лица сотрутся из памяти, и сами они.
А мир будет безумно танцевать под свой старый мотив,
И очень древняя страсть обуглится в его глазах…»
Нам кажется, что эта абсолютно аполитичная песня может сыграть красивой аллегорией к нынешней ситуации: если мы с вами потеряемся в этой борьбе и в этом ожидании — это будет конец.
Мы за многообразие и разнообразие во всем, в том числе в СМИ, никакое издание не должно подвергаться такому прессингу. Давайте не теряться.
Страница марафона «Агенты лета»