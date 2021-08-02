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Марафон «Агенты лета», в котором музыканты со всего мира поддерживают «Медузу» своими клипами и специальными выступлениями, идет уже два месяца. И это абсолютно невероятно. Кажется, мы готовы повторить успех феноменального стодневного американского марафона . Да, вы правильно поняли: «Агенты лета» продолжаются! Весь август мы будем публиковать новые песни, записанные для читателей «Медузы». Спасибо дорогим артистам!

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Третий летний месяц мы начинаем в компании Манижи. Специально для «Агентов лета» она записала кавер-версию (в каком-то смысле) песни Валерия Меладзе «Иностранец»: припев в этом треке — из Меладзе, а куплет — авторства самой Манижи. Кроме того, Манижа сама сняла и смонтировала видео. Сказать, что мы благодарны, — не сказать ничего. Мы в восторге!

«Иностранец» — лаконичная запись, однако она потребовала серьезных усилий. Дело в том, что вся команда Манижи оказалась на карантине — так что основная часть работы легла на саму Манижу (хотя коллеги и помогали со звуком удаленно).

Для записи песни она долго искала баяниста. В этом ей помог продюсер «Агентов лета» Александр Чепарухин. Сначала он обратился к музыканту Алексею Паперному (кстати, тоже участнику «Агентов лета»). Тот посоветовал связаться с аккордеонистом Алексеем Скипиным. Скипин же познакомил Манижу с баянистом Александром Сомовым — который незамедлительно согласился поучаствовать в марафоне и записать песню вместе с Манижей.

Они делали этот трек семь часов. А потом Манижа вместе со своим братом Шером Хамраевым смонтировала видео, снятое ею самой (!) на старую камеру. И вуаля! Появился «Иностранец».

Давайте же скорее его посмотрим!

Манижа

«Медуза», привет. Ты всегда поддерживала меня. Поэтому я не могу остаться в стороне в такой трудный для тебя момент. «Медуза», спасибо за твой взгляд на многие вещи. Ты обращала внимание на проблему домашнего насилия раньше многих других СМИ, подсвечивала жизнь беженцев и временно перемещенных лиц, искореняла табуированность и воспитывала в читателях гендерное равенство и доброту. Благодарю тебя, «Медуза». Надеюсь, этот кавер поднимет тебе настроение.

Meduza

Настроение поднято! Манижа, благодарим в ответ 🖤

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Фотографии Манижи: Егор Шабанов