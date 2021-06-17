Группа «Паперный Т.А.М.» представляет в марафоне «Агенты лета» песню про оруженосца Дон Кихота Санчо Пансу (у которого внезапно появляется двойник!)

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С начала июня на «Медузе» проходит музыкальный марафон «Агенты лета». Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные живые выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания. Поддержать «Медузу», оформив регулярный платеж, можно тут.

Новый участник марафона — группа «Паперный Т.А.М.»!

Алексея Паперного мы обожаем с тех самых пор, как в 1999 году на Китай-городе при непосредственном участии самого Паперного и его мамы Ирины Борисовны открылся легендарный клуб «Китайский летчик Джао Да» (который благополучно существует до сих пор). На его сцене «Паперный Т.А.М.» ставил театральные постановки, приглашал туда многих великолепных артистов от «Аукцыона», 5'Nizza и «Я и друг мой грузовик» до Ману Чао, Эмира Кустурицы и Skatalites — да и сам сыграл бесчисленное количество концертов. Песню «Пых-пых-пых» («Курит матрос») с первого сборника «Летчика», вышедшего приложением к журналу «Афиша», мы не забудем никогда.

25 июня «Паперный Т.А.М.» выпускает свой девятый альбом, получивший название «Весело» (с ударением на последний слог). Во время его записи группа сильно преобразилась, сократилась до лаконичного трио (Алексей Паперный — гитара, вокал; Павел Паньковский — бас; Владимир Комлев — барабаны) и заиграла шумный минималистичный постпанк. Ух!

Для марафона «Агенты лета» группа поделилась live-версией песни «Санчи Пансы», которая также войдет в новый альбом «Весело».

Алексей Паперный

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