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Третий месяц на «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый будний день у нас на сайте — новые премьеры, специальные выступления и обращения артистов в поддержку вашего любимого издания-«иноагента». Помочь «Медузе», оформив разовое или ежемесячное пожертвование, можно тут.

Новый участник марафона — умопомрачительная группа «Вещь» из города Иваново. Мы их приметили и сразу полюбили в прошлом году благодаря песне «Это не Евгений» и Жене Горбунову из «ГШ» и «Интуриста», который приютил и опекает «Вещь» на своем лейбле Incompetence Records (послушайте, кстати, наш подкаст «Творческие планы», в котором Горбунов рассказывает о группе; ну и заодно, конечно, посмотрите его клип для «Агентов лета»).

«Вещь» лихо и витиевато сочетает авангардизм и нью-вейв 1980-х с хармсовским абсурдом и непостижимой лирикой современной России. В начале 2021-го музыканты выпустили свой третий альбом «По-прежнему и даже лучше», а сегодня в марафоне «Агенты лета» презентуют клип на песню из него «Ситуация 3». Эта композиция основана на настоящей новостной заметке из ивановской газеты «Частник», вышедшей под отличным заголовком «Что-то белорусское под видом масла выехало из Ивановской области и отправилось в банк, меняя по пути срок годности и форму». Сейчас, правда, эта новость доступна только в кэше, но «Вещь» уже, как выражался бывший президент РФ, отлила ее в граните.

Анастасия Климова

солистка группы «Вещь»

«Ситуация 3» — это тревожный сон усталого гражданина РФ, основанный на абсурдных сводках региональных новостей. И да, вы все правильно поняли, мы ничего специально не придумывали. Новость о масле, которое отправилось в банк, а потом оказалось не маслом, — это абсолютная правда.

Мы решили снять видео на эту аудиозарисовку в ивановском Музее первого Совета. Сейчас там есть экспозиция, посвященная коммунальному быту разных лет, а когда-то в этом здании была реальная коммуналка. Идея о том, чтобы снимать именно в этой локации, пришла случайно. Замечательные ребята — операторы Николай Солилов и Иван Кузьмичев — просто предложили создать в этом пространстве, милом в дневное время, но в то же время в каком-то по-линчевски сюрреалистичном в полумраке ночи, эффект курсирования из одной комнаты в другую и снять все одним кадром. Сложносочиненный и в то же время бессмысленный сюжет «Ситуации 3» отлично лег на канву советского быта и его деталей.

Положение, в которое попала «Медуза», выглядит как то, о чем можно было бы написать неплохую песню. Этот сюжет по уровню абсурда ничуть не уступает парадоксальным выдержкам из региональных новостей. Конечно, каждый из нас понимает, что на самом деле происходит, поэтому желаем «Медузе» скорейшего выздоровления от «загадочного статуса». Как, почему и где это должно произойти — скорее всего, мы не сможем предугадать, зато всегда можем поддержать «Медузу».

Вещь

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