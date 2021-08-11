Композитор Вэл Гиамо написала мелодию специально для «Агентов лета». Все сборы от прослушиваний пойдут «Медузе» Не стесняйтесь, послушайте ее прямо сейчас!

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Марафон «Агенты лета» в поддержку «Медузы» снова с вами. Каждый будний день с начала июня и до конца августа мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издании и других независимых СМИ в России. Поддержать «Медузу», оформив единичное, а лучше регулярное пожертвование, можно тут.

К «Агентам лета» присоединяется композитор из Швеции Вэл Гиамо. Она россиянка, училась в Санкт-Петербурге и Москве. В 2019 году выпустила в Швеции свой первый фортепианно-виолончельный альбом «Fragments», еще через пару месяцев лейбл Deutsche Grammophon (Universal Music Group) пригласил ее в «Project 12» (компиляция из 12 треков молодых композиторов). После чего она заключила контракт со шведским издательством van Drumpt. Один из синглов Гиамо «Jade» стал вторым самым прослушиваемым классическим треком на Apple Music в США в сентябре 2020 года. Вэл уже пять лет живет в Швеции, где преподает, пишет музыку, а также работает над вокальным альбомом — этот проект называется Val Giamo & Her Band.

Новость о том, что «Медузу» признали «иностранным агентом», шокировала Вэл. Она сразу же обратилась в редакцию с предложением — написать мелодию, а все собранные средства от прослушиваний передать «Медузе». Это невероятная поддержка, мы такого точно не ожидали! Сегодня мелодия Вэл Гиамо «Meduza» вышла в стримингах — и ее можно послушать! Вэл, спасибо огромное!

Слушайте композицию «Meduza» на всех платформах

Вэл Гиамо

Пять лет назад я встретила удивительного мужчину, вышла за него замуж и переехала в Швецию. Страна мне эта очень знакома, я училась здесь дважды еще в студенческие годы, я свободно говорю по-шведски.

«Медуза» — мой главный источник информации, с ее помощью я слежу за новостями и событиями из России. И, честно сказать, с тяжелым сердцем наблюдаю за тем, что происходит в стране, особенно в последний год.

Для меня было потрясением узнать, что «Медузу» признали «иноагентом», и я задумалась, как помимо донатов можно еще помочь. Пришла идея написать композицию и передать «Медузе» все роялти. Очень надеюсь, что читатели «Медузы» откликнутся и послушают трек — тогда все вместе мы сможем поддержать «Медузу» .

В тот вечер [когда я решила написать мелодию] я остро почувствовала, что нужно подойти к фортепиано и просто к нему прикоснуться. Внутри меня что-то пульсировало. Просто положить руки на клавиши и наблюдать, как они сами начнут играть. Так и произошло. Эта история о том, что музыка уже сочинена, мне же нужно просто ее исполнить и записать нотами. В этой музыке можно услышать глубокие переживания, и даже боль, но главное — в ней есть надежда; и в моем сердце есть надежда.

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