Марафон «Агенты лета»: пианистка Полина Осетинская исполняет граунд Генри Перселла А журналист Алексей Мунипов объясняет, что такое граунд и в чем значимость этой записи

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1 июня стартовал музыкальный марафон «Агенты лета» в поддержку «Медузы», которую российские власти объявили «иноагентом». Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные живые выступления, а также обращения артистов по поводу ситуации в России. Оформить регулярный платеж «Медузе» можно тут.

Новая участница марафона — знаменитая российская пианистка Полина Осетинская. Специально для читателей «Медузы» она записала в домашних условиях музыкальную пьесу английского композитора «Ground in C Minor». Это настоящий раритет, который в исполнении Осетинской ранее не появлялся ни на дисках, ни в стриминговых сервисах.

Полина Осетинская

Здравствуйте! Этим коротким сообщением я хотела бы выразить поддержку изданию «Медуза», которое я очень люблю — и где работает много моих любимых авторов, которых я читаю. Я надеюсь, что «Медуза» будет жить с нашей и с вашей помощью.

Meduza

Что такое граунд и в чем значимость этой записи?

Специально для «Медузы» объясняет музыкальный критик Алексей Мунипов — автор телеграм-канала «Фермата», посвященного академической музыке, и одноименного подкаста:

Граунд — это просто повторяющаяся мелодическая фигура в басу, по сути, барочный басовый рифф, а также пьеса, основанная на этой фигуре. В XVII веке этот прием стал ужасно популярен: специальные трактаты учили импровизировать на разные граунды, а у самых популярных граундов даже были свои имена — «Граунд Фаронелля» или «Граунд мистера Бёрда». В континентальной Европе чаще использовался термин basso ostinato: чаконы и пассакалии — это близкие родственники граунда.

Легко представить себе историю музыки, рассказанную только через приключения басовой линии — от Монтеверди, Перселла и Баха через Моцарта, Россини, Вагнера к Стравинскому, «Болеро», Led Zeppelin, Джеймсу Брауну, и Донне Саммер. Безусловно, важное место в этой истории будет занимать Генри Перселл — специалисты насчитали у него 87 пьес, основанных на граундах.

Только 11 из них называются собственно «граундами», и самый известный из них — это Граунд до минор. Стоит хотя бы раз послушать, как звучит этот граунд на клавесине (например, в исполнении Ванды Ландовской или Густава Леонхардта), чтобы оценить красоту и вольность фортепианных переложений — Вадима Холоденко, Антона Батагова, Никиты Мндоянца. Теперь к ним прибавилась еще одна замечательная трактовка — пианистки Полины Осетинской.

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