Группа «Саечка» объясняет, как правильно голосовать (спойлер: ногами и в танце!). Премьера в марафоне «Агенты лета»

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«Медуза» продолжает музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый день по будням у нас на сайте — премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба вашего любимого издания и других независимых СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив регулярное или единичное пожертвование, можно тут.

В еженедельных музыкальных подборках «Медузы» мы обожаем открывать для себя и наших читателей новых российских артистов. Одной из таких приятных находок этой весны стал дуэт «Саечка». Их дебютный альбом «За испуг» записан в условном жанре ироничного протеста, где под веселые и цепляющие мотивчики выводятся остросоциальные рефрены вроде «Камон, ОМОН», «Меня пасет ФСБ» или «Все 20 лет одни и те же рожи». Видимо, поэтому музыканты те еще конспирологи (как, кстати, и недавний участник «Агентов лета» Парнишка), ничего о себе не рассказывают, не называют имен и даже не показывают лиц, но нам очень приятно, что они все-таки согласились поучаствовать в марафоне «Медузы».

В «Агентах лета» группа «Саечка» представляет видео на трек «Голосовать ногами» (Alik Leto Sanremo Remix) — вроде бы опять про политику, а вроде бы и потанцевать захотелосб.

«Саечка»

Всем привет, мы группа «Саечка»! Так уж случилось, что мы играем песни, прям не можем удержаться. И тут нам предложили выпустить трек в поддержку «Медузы», что мы с радостью и сделали, записав сочный летний ремикс.

Песня «Голосовать ногами», как и все наши песни, написана о любви, надежде и колючем шиповнике, который врезается в твое сердце. Наше субъективное мнение заключается в том, что человека нельзя контролировать страхом. Это вредно, потому что напуганный человек — это одинокий человек. Нас никто никогда не поддерживал, поэтому мы знаем, как это трудно — быть одним где-то в пространстве 55-й параллели. Наша песенка о дружбе и единстве, о том, что пыль с ботинок иногда надо отряхивать, о том, что прогресс неизбежен, как июньские комары. Надеемся, что этот летний ремикс поднимет всем настроение, тем более что впереди еще целый месяц лета!

Meduza

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