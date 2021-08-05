«Ну почему ты меня бросила, зая? ☹️» Музыкант-аноним Парнишка в марафоне «Медузы» поет песенку о несчастной любви и кровавых кошмарах

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Музыкальный марафон «Агенты лета» продолжается. Каждый будний день мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания и независимых СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив регулярное пожертвование, можно тут.

Вы спросите, кто такой Парнишка. Точного ответа у нас нет. Мы и сами, честно говоря, не очень понимаем, ведь Парнишка — музыкант-аноним. Но так ли это важно, если песни откликаются в нашей душе?

Вот, например, «Зая» — клип на эту композицию Парнишка сегодня представляет в марафоне «Агенты лета». Казалось бы, легкомысленный трек о потерянной любви («Ну почему ты меня бросила, зая? У твоего окна стою и замерзаю!») с зажигательными танцами и веселенькой анимацией. Но и в этой истории не обходится без второго дна — вдруг откуда-то в тексте появляется расчлененка («Мне снится, что ты мне горло перерезаешь. Потом вытаскиваешь сердце и его съедаешь»). Что хотел сказать автор? Ответ — чуть ниже.

Парнишка нравится не только нам, например, в подкасте «Творческие планы», который ведет постоянный автор «Медузы» Александр Филимонов, музыкальный редактор «Вечернего Урганта» Сергей Мудрик этот проект тоже очень хвалил. Парнишка, большое спасибо за участие в марафоне! Надеемся, что когда-нибудь мы узнаем друг о друге чуть больше…

Парнишка

Несмотря на всю уэсандерсоновскую яркость, вокруг которой строится визуальный образ Парнишки, мне гораздо сложнее даются светлые мажорные песни, чем минорные. Поэтому как бы ни сложилась судьба песни «Зая», я ей горжусь.

Больше всего меня вдохновляет постсоветская поп-музыка, которая часто упоминается всуе под грифом guilty pleasure. И если песня «Цветочки» выросли из песенного наследия «Фабрики звезд», а «Мы умрем» — из большой любви к группе «Винтаж», то «Зая» создана с оглядкой на творчество ранних «Ляписа», «Дискотеки Аварии» и «Ленинграда». Этой троице отлично удавались (кому-то до сих пор удаются) незатейливые песни-юморески на три аккорда, многие из которых мелодически следуют традиции народных плясовых песен. Собственно, припевный хук «Заи» тоже фольклорный по своей структуре.

«Зая» — песня про парня-страдальца, который пришел поплакаться маме в жилетку и рассказать о том, что его бросила девушка. А еще по ночам ему снятся кошмары, в которых бывшая съедает парнишку живьем. Когда думал над визуализацией, сразу пришел в голову образ femme fatale, роковой женщины, истоки которого — в библейском сюжете о танцующей Саломее и отрубленной голове Иоанна Крестителя. Вместе с моими друзьями, режиссером Марселем Калининым и аниматоркой Кристиной Алмиевой, мы решили пофантазировать, как мог бы выглядеть этот сюжет в эпоху тиктока, пропущенный сквозь призму сегодняшних визуальных трендов. В роли страдальца выступил харизматичный, набирающий популярность в тиктоке Максим Самылин, а за роковой танец отвечала звезда минувшего сезона проекта «Танцы» Лера Зубрилова.

«Медузу» я читаю давно. Люблю за виртуозную работу с подкастами, гениальный формат карточек, чудесные короткие рецензии Долина. И больно наблюдать, когда безусловным трендсеттерам от журналистики вставляют палки в колеса. Это не норм, и поддержка аудитории для «Медузы» сейчас очень важна. Пусть обезглавленным останется все же только персонаж моего клипа.

Парнишка

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