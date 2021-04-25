Линдеманн, Optimystica Orchestra, «Другдиджея», The Chemical Brothers и группа «Саечка» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: отличные релизы от «Другадиджея» и theabc, танцевальные боевики от The Chemical Brothers и Cream Soda, новая протестная лирика от группы «Саечка».
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«Другдиджея» и «Нотэберд» «Детский сад»
Нежданная и очень приятная коллаборация двух московских инди-команд. Расслабленный лаунж, воздушные гитарные пассажи и соло на трубе — как выясняется, самый подходящий саундтрек для непослушной детсадовской группы на выгуле.
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Optimystica Orchestra «Немного навек»
Лидер Tequilajazzz в периоде «golden ballads» — пышные и величественные оркестровки с явной тоской по морю и усталостью от жизни взаперти.
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theabc «Бонсай»
В меру известный девичий дуэт из Екатеринбурга записал четыре идеальных поп-песни — и это недвусмысленная заявка на высшую лигу. Словно бы советский герлз-бэнд изливает душу, обслушавшись лучшего британского нью-вейва. И красивый солнечный клип впридачу.
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«Воллны» «Не горит свет»
Где-то в параллельной вселенной 1980-х Роберт Смит и Виктор Цой все-таки встретились друг с другом: первый исполнил «Kyoto Song», второй — «Печаль». И вот что у них вышло вместе. Но если вы это заметили, то вы старый занудный динозавр. (Подробности в интервью ниже)
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Тилль Линдеманн «Любимый город»
Лидер немецкой группы Rammstein летает на советском истребителе и поет Марка Бернеса. Постмодернизм может спать спокойно.
«Саечка» «Я ничего не умею»
Хлесткая и одновременно ироничная лирика, обязанная разойтись на протестные цитаты — про ОМОН, ФСБ, митинги, репрессии и прочие реалии современной России. Впрочем, лучше всего на альбоме работает абсурдистский гимн молодости и раздолбайству. «Я упал в элеватор и стал батоном хлеба», — не подпеть невозможно.
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The Chemical Brothers «The Darkness That You Fear»
Анимированный архивный рейв с надеждой на воплощение в постковидной реальности.
Cream Soda «Меланxолия»
Видео, сгенерированное нейросетью по мотивам строчек нового танцевального хита — эксперимент, вызывающий скорее недоумение и отторжение. Клипы Гудкова несомненно лучше.
CHVRCHES «He Said She Said»
Поход к четвертому альбому шотландского трио начинается с фрустраций на тему токсичных отношений и традиционно бравурного синтипопа.
Idiot «Кассетный плеер»
Фестиваль «Дикая мята» запустил собственный лейбл и готов растить новые таланты. В роли первого открытия петербургский музыкант Иван Красотин по прозвищу Idiot — с бодрым электророком и любопытным сочетанием текстов на русском и французском.
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