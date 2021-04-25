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Линдеманн, Optimystica Orchestra, «Другдиджея», The Chemical Brothers и группа «Саечка» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: отличные релизы от «Другадиджея» и theabc, танцевальные боевики от The Chemical Brothers и Cream Soda, новая протестная лирика от группы «Саечка».

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