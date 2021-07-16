Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Мы продолжаем наш музыкальный марафон «Агенты лета». С июня ежедневно по будням на «Медузе» публикуются премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба независимых СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив регулярное пожертвование, можно тут.

Следующая участника нашего марафона — певица Галина Озеран, более известная как Галя Чикис или просто Chikiss, уроженка Витебска, сегодня живущая в Берлине.

Российские меломаны точно помнят ее по петербургскому периоду творчества и, например, сотрудничеству с Арсением Морозовым, Феликсом Бондаревым, «Елочными игрушками», «Сансарой» и многими другими исполнителями. В прошлом году она также выступила инициатором записи сборника «For Belarus» в поддержку пострадавших при разгоне протестных митингов после президентских выборов в Беларуси.

В марафоне «Агенты лета» Галя Чикис представляет русскоязычный кавер на композицию американского певца Дэниела Джонстона (надо сказать, недооцененного), умершего два года назад от сердечного приступа.

Галя Чикис

Эта русская версия песни легенды аутсайдер-музыки Дэниела Джонстона «Some Things Last A Long Time» была записана мною для трибьюта, посвященного его юбилею. Каждый участник этого проекта исполнил его песню на своем родном языке. Так как эти версии нигде не были опубликованы, а только один раз прозвучали на берлинском радио в день рождения Джонстона, хочу поделиться ею здесь в сопровождении рандомного коллажа кадров из моего телефона. Что-то в этом мире длится долго. «Медузе» и всем, кто не боится делиться правдой и бороться за свои права — сил, терпения и удачи! Лед должен тронуться, это вопрос времени и, конечно, взаимоподдержки.

Chikissecrets

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег