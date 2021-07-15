Песня «Белочки» на стихи пятилетней девочки Группа «Бабба» представляет анимационный клип в марафоне «Агенты лета»

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Полтора месяца на «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый день по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Поддержать «Медузу», оформив регулярный платеж, можно тут.

Новый гость нашего марафона — замечательный женский дуэт «Бабба», который создали участницы важных самарских инди-групп Ольга Чубарова из Cheese People и Алла Четаева из Bajinda Behind The Enemy Lines.

В «Агентах лета» они презентуют клип на песню «Белочки». Этот трек родился в рамках проекта «Турбина» книжного магазина «Маршак». Для «Турбины» различные музыканты сочиняют песни на детские стихи. Подробнее о проекте мы рассказывали тут. Автор текста «Белочек» — пятилетняя Варя Карпова, а клип нарисовала студентка Высшей школы экономики Соня Абрамова.

Ольга Чубарова

Для песни мы выбрали два стихотворения пятилетней Вари Карповой, доработали их, и получился такой скачок во времени — переживания ребенка, отражающиеся в переживаниях взрослых. Соня мгновенно подхватила эту идею — конфликта и примирения со своим внутренним ребенком — воплотив все переживания этой песни в 2D-анимацию, очень напоминающую советские мультики из нашего детства. Вышло круто и трогательно, я реально разревелась, когда впервые посмотрела клип!

Алла Четаева

«Бабба» очень рада представить это видео в рамках марафона «Агенты лета». Мы читаем «Медузу» и поддерживаем ее всей душой, потому что сейчас как никогда нам всем нужны независимые СМИ. Никто не имеет права ограничивать чью-либо свободу слова и мысли, будь ты ребенок или взрослый.

Бабба

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Фото: Айжан Максотова