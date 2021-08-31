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Ваш любимый музыкальный марафон «Агенты лета» в поддержку любимого издания-«иноагента» подходит к финалу. Все это лето с 1 июня по 31 августа мы ежедневно по будням публиковали премьеры, специальные выступления и обращения артистов о ситуации с независимыми СМИ в России. Надеемся, вам все понравилось так же, как и нам. Если вы хотите помочь «Медузе», то можете оформить разовое или регулярное пожертвование на этой странице.

Могли ли «Агенты лета» обойтись без Бориса Гребенщикова? Возможно, да, но мы бы себе не простили. Для большинства сотрудников «Медузы» вряд ли найдется более важный и любимый музыкант. Нам всем бесконечно лестно и приятно, что под занавес нашего виртуального праздника музыки, любви, поддержки и взаимовыручки вместе с нами «Аквариум». Теперь все точно сложилось как надо и все на своих местах.

Для марафона «Медузы» БГ исполнил раритетную «Оду критику» — бисайд времен великого «Русского альбома», звучавший на концертах «БГ-бэнда» в начале 1990-х. Новая версия сыграна живьем в августе в петербургской студии «Аквариума» на Пушкинской, 10. В записи также участвуют басист (не только «Аквариума», но и возрожденного «Кино») Александр Титов, клавишник Константин Туманов, перкуссионист Глеб Гребенщиков и неизвестный имперский штурмовик. Это видео также выходит в рамках ютьюб-цикла «Подношение интересному времени», который БГ затеял во время пандемии для развлечения своих поклонников.

Отправляя «Оду критику» в редакцию «Медузы», лидер «Аквариума» сопроводил ее кратким и емким напутствием: «Хорошо, когда есть — где узнать, что на самом деле происходит».

А нам, Борис Борисович, хорошо, когда есть возможность послушать ваши песни! Особенно в компании «Агентов лета»! Спасибо!🙏

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