«Мы вместе вас отвоюем и справимся» Вера Полозкова и Александр Маноцков исполняют «Колыбельную для машинок» в марафоне «Агенты лета»

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Музыкальный марафон «Агенты лета» в поддержку «Медузы», как и лето 2021 года, близится к завершению. Но мы не унываем и продолжаем каждый будний день публиковать для вас свежие премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба независимых СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив разовое или регулярное пожертвование, можно тут.

Сегодня к нашему марафону присоединяются поэтесса Вера Полозкова и композитор Александр Маноцков (кстати, он уже был в гостях у «Агентов лета» в начале июня). Вместе они создали красивый песенный цикл под названием «Антифоны», в котором Вера пропевает свои стихи под аккомпанемент бас-гитары Александра. С этой программой дуэт уже успел проехаться с гастролями по России. В начале сентября Полозкова и Маноцков выпустят совместный альбом. В марафоне «Агенты лета» они презентуют нежную «Колыбельную для машинок».

Вера Полозкова

Когда мне было 15 лет, я, движимая и объятая мечтой, пришла поступать на факультет журналистики МГУ. Потому что я была уверена, что это лучшая профессия на свете и она для меня. Мне нужно освещать скрытое, мне нужно рассказывать людям о них самих, мне нужно пробуждать в них тайные силы сердца, чтобы они друг другу помогали, организовывали какие-то горизонтальные связи. Мне нужно было взывать к лучшему в них. Мне нужно было прочищать какие-то забитые коммуникационные протоки в обществе и, может быть, между обществом и властью, чтобы они узнавали друг о друге больше.

Мы все были уверены, что мы сейчас сделаем этот мир лучше и у нас это получится. Через пять лет, когда мы выпускались, уже практически никакой журналистики в стране не оставалось, и я перестала смотреть телевизор, читать газеты и вообще обращаться в эту сторону. И в 2021 году осталось в общем одно СМИ, которое меня интересует и которое я обновляю регулярно. Это «Медуза». Я просто хочу знать, что с вами все в порядке, что вы работаете, что вы все еще рассказываете нам о нас — и даже если это тяжело читать и даже если в эти времена это грустная повестка, я обязана быть в курсе. Спасибо вам за вашу работу. Вы никакие не «иноагенты», знайте это. У вас огромная аудитория. И я верю в то, что мы вместе вас отвоюем и справимся.

Это песня, которая называется «Колыбельная для машинок». Мы написали ее с Александром Маноцковым. И сегодня сыграем ее для марафона «Агенты лета».

Александр Маноцков

Звучание — изначальная, самая естественная форма бытования поэзии. Собственно, любое чтение стихотворения вслух — это уже процесс музыкальный, и музыкальность — это единственное отличие поэтической речи от прозы. Когда Вера Полозкова читает свои тексты со сцены — это уже музыка. Чем же тогда пение отличается от чтения и зачем оно нужно? Тем, что и время, и интонация в пении организованы с гораздо большей определенностью, песня — это всегда некий «поворот» стихотворного текста. С глубокой древности существует такая форма — чередование чтения текста и сразу же пропевания его, текст как бы высвечивается с разных сторон — и возникает антифонный диалог. Этот песенный цикл возник быстро и неожиданно — и идея исполнять его в виде таких антифонов родилась сама собой. Так же неожиданно родилась необычная инструментовка — электрический бас и голос. Но, как иногда бывает, то, что появляется неожиданно, имеет долгие последствия. Мы проехали с этой программой по десяткам городов и вот теперь выпускаем ее в виде альбома.

Meduza

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Фотография Веры Полозковой: Александр Мамаев / URA.ru / ТАССб;Aleksandr Mamaev, URA.Ru Кредит: URA.RU/ТАСС Елена Никитченко/ТАСС