«Куда пошла? Ты петь собралась?» Ирина Горбачева выпустила дебютный сингл. Интервью и премьера клипа актрисы в марафоне «Агенты лета»

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Сегодня в гостях у «Агентов лета» — актриса Ирина Горбачева с песенным дебютом. Она презентует лирическую композицию «Ты и я», написанную в соавторстве с Тосей Чайкиной, и клип на нее. В интервью «Медузе» Горбачева рассказала, что заставило ее заняться музыкой и какие ее дальнейшие планы по покорению шоу-бизнеса.

Ирина Горбачева

— «Ты и я» — первая ваша сольная композиция, до этого у вас был только дуэт с группой «Агонь». Как вы к этому пришли?

— В прошлую пандемию я написала Тосе Чайкиной. Мне Тося сказала: «А ты не хотела бы что-нибудь вместе поделать?» Я согласилась, хотя у меня вообще не было такого опыта импровизации — у тебя нет слов, ты на тарабарском, полуанглийском начинаешь что-то там подвывать под то, как Тося играет. И вот Тося играла одну композицию, вторую, что-то начало появляться. И вышла практически целая песня.

Потом пандемия стала расходиться, начались какие-то дела, и, в общем, целый год я с Тосей не виделась. Она периодически мне писала, а у меня где-то в затылок что-то било и говорило: давай, давай, давай. Я и хотела, и боялась заходить в такую большую воду.

В итоге я переболела коронавирусом в Киеве. Очень у многих, кто переболел коронавирусом, сильная жажда жизни пробуждается. И я просто после этой болезни решила: «Я жить хочу! Я работать хочу, я творить хочу. Тося, я к тебе еду». Я начала искать аранжировщика и нашла — Илья Мисюра живет в Харькове. Отличнейший вообще, какой-то невероятный. Дальше я постепенно начала собирать команду.

Пришло время первой песни. Я подумала: лето, Ирина Анатольевна, давайте-ка нам музыкальную, танцевальную композицию, это же очевидно. Я понимала, что слушателю надо что-то такое преподнести наиболее понятное. Танцевальное, естественно, — Ира же танцует. У меня был танцевальный трек — и я уже собралась на него снимать клип, как вдруг все начало валиться: режиссер соскакивает, хореограф соскакивает, все начало усложняться. Когда у меня все начинает усложняться, это показатель, что я иду не туда. И меня в какой-то момент просто осенило: «Что я делаю? Я хочу зайти в мир музыки уже изначально с какой-то фальшью». Я хочу заведомо уже понравиться, хочу сделать какой-то «продукт», который зайдет на рынок. А я же не для этого начала музыкой заниматься.

Это одна из моих больших мечт вообще — петь и выступать. У меня папа очень музыкальный человек, у нас была коллекция всяческих бобин — папа все-таки рокер. Metallica, AC/DC, Оззи Осборн… В театральном институте это все [желание заниматься музыкой] начало размываться, уходить в сторону актерства — эта история глубоко во мне спряталась.

Но я вернулась к этой идее благодаря коронавирусу, Тосе, да и вообще, изначально еще группе «Агонь». Саша Чемеров, композитор, первый мне сказал: «А давай-ка ты споешь у нас в припеве». И для меня тогда еще это было таким вызовом, внутри меня все распахнулось и кричало: «Да, наконец-то!» И через полчаса ко мне пришли все мои тараканы: «Куда пошла? Ты петь собралась? А ну-ка, ну-ка, давай-ка послушаем».

Казалось бы, ты артист. Ты уже много где снималась, играла в театре, уже барьеры должны были уйти. Но к личности, к человеку, на самом деле, это мало имеет отношения. Этот парадокс чаще всего еще кроется в собственной самооценке. И в завышенных каких-то требованиях к себе.

В общем, я в итоге подумала, а какая во мне песня больше всего откликается сейчас? И это была «Ты и я». Она самая лиричная из всех. Она самая спокойная. Даже киношная, что ли. По ней нельзя сказать, что Ира дальше будет играть и петь. Моя задача в этом материале — раскрыться и выйти к зрителю максимально искренне.

Директор одного музыканта послушал эту песню и сказал: «Слушай, Ир, нет, надо танцевальную [выпускать первой]. Сейчас мы сделаем. Найдем людей, попросим, Гудкова снять клип».

— Кого же еще.

— И я реально рассмеялась. Потому, что это, по сути, то, от чего я отказалась, — я не хочу идти по очевидному пути. Нет задачи выбить дверь ногой в мир шоу-бизнеса и занять чарты, оставаться в чартах. Конечно же, я максимально работаю над тем, чтобы как можно больше было охвата, как можно больше попросить людей, чтобы они тебя поддержали, и так далее. Но дальше — как пойдет.

— Вы хотите окончательно стать музыкантом?

— Надо плыть по течению и смотреть. Почему мы должны с серьезным лицом говорить: «Так, теперь я музыкант. Теперь я буду выпускать альбом за альбомом». Сейчас меня прет. Сейчас мне хочется этим заниматься. Это ровно то же самое, что у меня было с театром, с кино.

Хочется заниматься творчеством. И вот оно и вышло в музыку. Возможно, дальше я смогу исполнять чьи-то песни, но на данном этапе жизни мне важно высказаться, достать свои смыслы и петь про свое. Поскольку у меня нет музыкального образования, то получается, что все равно ты коллаборируешься с музыкантами, с авторами. То, что делает Тося Чайкина — ее настроение, ее музыкальный вкус и взгляд, — мне очень близко.

— Но тексты ваши?

— Пока все тексты мои, да.

— Как вы придумали песню «Ты и я»?

— Это было где-то в дороге. Для меня написание стихов — это вообще тоже загадка, ты находишься в определенном состоянии. Это обязательно какое-то переживание. И оно прямо просится наружу через стихи. И дальше начинается строчка за строчкой. Какой-то поток смыслов и каких-то образов.

Я даже не могу ответить до конца, что это для меня. Когда идет рассуждение, что для вас стихи, я думаю, блин, как музыканты вообще это могут формулировать? Для меня ничего сложнее не было в детстве и юности, как пересказать стихи. Да, ты можешь рассказать о том, что это был какой-то определенный этап в твоей жизни, определенное настроение, и это правда.

— А еще смыслы со временем меняются.

— Уже пока я работала над этой песней, столько поменялось внутри меня.

Коллаборация с аранжировщиком — это интереснейшее событие. Я трем аранжировщикам давала материал и говорила: «Делайте все, что хотите с песнями». Покажите мне свое видение. И изначальный вариант некоторых песен, и конечный — это две абсолютно разные песни.

Но это еще такой процесс, в котором надо быть невероятно честным по отношению к себе. То есть, когда ты ставишь песню всем и спрашиваешь мнение, а тебе говорят, что тут слов маловато, а вот здесь бас-гитару добавить, а я бы здесь барабаны поставил — получается винегрет. Ты вроде всем доверяешь, но самое главное в творчестве — это же ты.

— Планируете ли вы выпускать полноценный альбом?

— Сначала будет релиз песни. Потом вторая выйдет в сентябре. Потом, возможно, в октябре — либо релиз третьей песни, либо уже сразу выпущу EP. Песни у меня уже есть.

— Альбом будет скорее лирическим или это будет сочетание несочетаемого?

— Лирических песен там будет максимум две. Одна будет с уклоном чуть-чуть даже в рок. Еще две — более в этно-поп. Поэтому альбом, конечно, будет разным.

— Кем вы еще вдохновлялись во время работы над альбомом?

— Если говорить про наших исполнителей, которые на меня вообще в свое время повлияли с точки зрения мелодизма, то это братья Меладзе, Агутин, Земфира, Линда, Чичерина, Фадеев. Если из современных ребят, то это Ваня Дорн в первую очередь. Это Александр Чемеров, композитор и прекрасный вообще музыкант. Tesla Boy, Zventa Sventana, Therr Maitz, Константин, ONUKA, Jamala. Женя Ефимова невероятно интересная. Тося Чайкина, я могу много на самом деле еще вспоминать.

Ты пропитываешься этими людьми, авторами, художниками, поэтому выдать конкретно что-то свое, авторское, не то чтобы сложно, но все равно, если покопаешься, ты их услышишь.

— Эта премьера выйдет в рамках нашего марафона «Агенты лета». Почему вы решили нас поддержать?

— Я сейчас не буду лукавить или что-то придумывать. Просто так все совпало, и, когда мне мой пиар-агент сказал, что у вас такая инициатива, я ответила: «Давай, конечно, почему нет. Если классные ребята, почему бы нам вместе не поддержать друг друга».

— Вы же слышали что-то о ситуации с признанием «Медузы» «иностранным агентом»?

— Я это все понимаю, но я вас поддерживаю не потому, что вас назвали «иностранным агентом» или еще что-то. Ну назвали и назвали. Я понимаю, что за этим много чего стоит. Я не упрощаю. Но лично для меня «Медуза» как оставалась «Медузой», так и остается. У меня ничего не поменялось. Ребята как продолжали делать классные штуки и инициативы, так и продолжают.

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